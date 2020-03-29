Экономика

Телеканал RTVIТелеканал RTVI«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле

«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле. Об этом 29 марта пишут РБК и «Ведомости». Взамен «Роснефть» получила 9,6% своих акций.
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Юрий Барсуков о том, почему «Роснефти» пришлось уйти из Венесуэлы

Коммерсантъвчера в 17:54

Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки

РБК28 марта в 20:43

«Роснефть» приобрела еще 1,086 млн акций и 325 тысяч GDR в рамках buyback

Интерфаксвчера в 03:26

Дональд Трамп намерен сегодня обсудить с Владимиром Путинным ситуацию на нефтяном рынке

Эхо Москвывчера в 09:04

США не будут заранее информировать о действиях в отношении дочерних компаний «Роснефти»

ТАСС28 марта в 22:51

Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле

Вести.Ruвчера в 10:30

«Роснефть» прекратила работу в Венесуэле и продала активы

РИА Новости28 марта в 16:50
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Общество

Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы

Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса.
Российская газета 02:45
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru вчера в 17:09
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом жительница Алтая застряла в Таиланде

REGNUM вчера в 00:16
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Результаты исследования показывают, что большинство россиян не делали сбережений и не имеют необходимой финансовой подушки безопасности на случай потери работы, констатирует руководитель направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова.
РБК 00:00
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 28 марта в 11:05
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Российская газета 02:51
Политика

Российские военные обеззаразили три пансионата в Италии

Москва, 30 марта 2020, 08:54 — REGNUM Прибывшие в Италию российские военные совместно с итальянскими коллегами дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей, которые расположены в двух итальянских городах.
REGNUM вчера в 01:54
Общество

В Москве 70 человек вылечились от коронавируса

В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:20
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Политика

Украина ослабит карантин ради спасения экономики

«Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — сказал премьер-министр, добавив, что принятие решения об ослаблении карантина будет зависеть от динамики распространения коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:14
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева опубликовала фото без макияжа

Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети опубликовала фото, на котором предстала перед поклонниками в белом полотенце и без макияжа.
Вечерняя Москва вчера в 22:29
Киберспорт

Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact

Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
CyberSport.ru вчера в 15:26
Общество

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян.
Lenta.ru вчера в 22:34
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

ГЛАС.RU вчера в 04:33
Кино

Коронавирус сдвинул премьеру новых «Охотников за привидениями» на год

Лос-Анджелес, США, 31 марта 2020, 09:36 — REGNUM Премьера фильма «Охотники за привидениями: Наследники» была перенесена на 5 марта 2021 года.
REGNUM 02:36
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru 29 марта в 08:32
Происшествия

Ущерб от пожара на нефтехимическом заводе Уфы оценили в 152 млн рублей

Сумму ущерба предприятию следствие оценивает в 152 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.
РБК Уфа 00:41
Общество

В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска

Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.
REGNUM вчера в 23:12
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Общество

В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru вчера в 20:58
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Экономика

Данные по производственной активности в КНР превзошли ожидания

Что, кстати, уже было бы неплохо по сравнению с февральским показателем: тогда он продемонстрировал рекордное падение до 35,7. Стоит отметить, что индекс PMI, находящийся выше отметки 50 пунктов, свидетельствует о росте оцениваемой сферы, тогда как проседание ниже этой отметки говорит о спаде.
Вести.Ru вчера в 23:57
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Интерфакс вчера в 01:03
Энергетика

России предсказали массовые закупки бензина за рубежом

Резкое снижение цен на нефть может привести к тому, что в России начнут массовые закупки бензина за рубежом, как это происходило в 1990-е годы, когда стране не хватало своего производства.
Lenta.ru 02:40
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