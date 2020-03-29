«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле. Об этом 29 марта пишут РБК и «Ведомости». Взамен «Роснефть» получила 9,6% своих акций.

Экономика Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.

Экономика Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Результаты исследования показывают, что большинство россиян не делали сбережений и не имеют необходимой финансовой подушки безопасности на случай потери работы, констатирует руководитель направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Общество В Башкирии введут режим полной самоизоляции Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.

Политика Российские военные обеззаразили три пансионата в Италии Москва, 30 марта 2020, 08:54 — REGNUM Прибывшие в Италию российские военные совместно с итальянскими коллегами дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей, которые расположены в двух итальянских городах.

Политика Украина ослабит карантин ради спасения экономики «Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — сказал премьер-министр, добавив, что принятие решения об ослаблении карантина будет зависеть от динамики распространения коронавируса в стране.

Политика Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева опубликовала фото без макияжа Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети опубликовала фото, на котором предстала перед поклонниками в белом полотенце и без макияжа.

Общество Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.

Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.

Общество В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.

Экономика Данные по производственной активности в КНР превзошли ожидания Что, кстати, уже было бы неплохо по сравнению с февральским показателем: тогда он продемонстрировал рекордное падение до 35,7. Стоит отметить, что индекс PMI, находящийся выше отметки 50 пунктов, свидетельствует о росте оцениваемой сферы, тогда как проседание ниже этой отметки говорит о спаде.