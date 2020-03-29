Экономика
Телеканал RTVI«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле
«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле. Об этом 29 марта пишут РБК и «Ведомости». Взамен «Роснефть» получила 9,6% своих акций.
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Дональд Трамп намерен сегодня обсудить с Владимиром Путинным ситуацию на нефтяном рынке
Эхо Москвывчера в 09:04
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Общество
Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы
Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Происшествия
Заразившаяся коронавирусом жительница Алтая застряла в Таиланде
Экономика
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Результаты исследования показывают, что большинство россиян не делали сбережений и не имеют необходимой финансовой подушки безопасности на случай потери работы, констатирует руководитель направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
В Башкирии введут режим полной самоизоляции
Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Политика
Российские военные обеззаразили три пансионата в Италии
Москва, 30 марта 2020, 08:54 — REGNUM Прибывшие в Италию российские военные совместно с итальянскими коллегами дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей, которые расположены в двух итальянских городах.
Общество
В Москве 70 человек вылечились от коронавируса
В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли
Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
Политика
Украина ослабит карантин ради спасения экономики
«Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — сказал премьер-министр, добавив, что принятие решения об ослаблении карантина будет зависеть от динамики распространения коронавируса в стране.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева опубликовала фото без макияжа
Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети опубликовала фото, на котором предстала перед поклонниками в белом полотенце и без макияжа.
Киберспорт
Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact
Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
Общество
Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян
Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»
Кино
Коронавирус сдвинул премьеру новых «Охотников за привидениями» на год
Лос-Анджелес, США, 31 марта 2020, 09:36 — REGNUM Премьера фильма «Охотники за привидениями: Наследники» была перенесена на 5 марта 2021 года.
Общество
Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Происшествия
Ущерб от пожара на нефтехимическом заводе Уфы оценили в 152 млн рублей
Сумму ущерба предприятию следствие оценивает в 152 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.
Общество
В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска
Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Экономика
Данные по производственной активности в КНР превзошли ожидания
Что, кстати, уже было бы неплохо по сравнению с февральским показателем: тогда он продемонстрировал рекордное падение до 35,7. Стоит отметить, что индекс PMI, находящийся выше отметки 50 пунктов, свидетельствует о росте оцениваемой сферы, тогда как проседание ниже этой отметки говорит о спаде.
Происшествия
В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента
За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Энергетика
России предсказали массовые закупки бензина за рубежом
Резкое снижение цен на нефть может привести к тому, что в России начнут массовые закупки бензина за рубежом, как это происходило в 1990-е годы, когда стране не хватало своего производства.