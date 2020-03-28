Экономика

Российская газетаРоссийская газета«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством. Об этом сообщается на официальном сайте ПАО.
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Что стоит за выходом «Роснефти» из бизнеса в Венесуэле

Газета.Ruвчера в 17:16

Государство может потерять контроль над «Роснефтью»

Ведомостивчера в 17:13

«Роснефть» объявила о выходе из всех проектов в Венесуэле

Интерфакс28 марта в 13:52

Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки

РБК28 марта в 20:43

«Роснефть» прекратила работу в Венесуэле и продала активы

РИА Новости28 марта в 16:50

«Роснефть» уходит из Венесуэлы

Коммерсантъ28 марта в 15:13

США не будут заранее информировать о действиях в отношении дочерних компаний «Роснефти»

ТАСС28 марта в 22:51
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Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС вчера в 13:43
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК вчера в 15:42
Политика

Тимошенко заявила о готовящейся на Украине «афере века»

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, что украинские власти готовятся осуществить "аферу века" и принять закон об открытии рынка земли во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 00:55
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Происшествия

Под Челябинском два человека уклонились от режима самоизоляции

Копейск, Челябинская область, 30 марта 2020, 08:17 — REGNUM В Челябинской области часть вернувшихся из-за границы граждан уклонились от самоизоляции по коронавирусу.
REGNUM 01:17
Здоровье

В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов

Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 11:16
Единоборства

Отец Нурмагомедова: в США боя не будет, Хабиб готовится в Дагестане

РИА Новости вчера в 14:02
Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru вчера в 16:33
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 03:03
Единоборства

Никита Крылов: «Хотел бы подраться с Адесаньей. Он слишком слащавый»

Спорт-Экспресс вчера в 02:00
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Здоровье

Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Культура

Британские кинематографисты представили Путина шпионом

Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.
Ревизор.ру вчера в 07:19
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 18:54
Политика

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
Экономика

Новосибирский банк заподозрили в мошенничестве

АСВ обратилось в правоохранительный органы по факту хищения имущества банка «Взаимодействие».
Тайга.инфо 00:27
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости вчера в 02:48
Происшествия

В Хакасии подтвердился третий случай коронавируса

Абакан, 30 марта 2020, 07:33 — REGNUM Третий случай заражения коронавирусом официально подтвердился в Хакасии.
REGNUM 00:33
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском вчера в 17:46
Общество

Четыре пациента с коронавирусом умерли за сутки в РФ

Четыре летальных случая у пациентов с коронавирусом зафиксировано в России за сутки.
Политическая Экспертиза вчера в 05:05
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть 30 марта, в понедельник, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:09
Общество

Число заболевших коронавирусом челябинцев достигло 14

Челябинск, 30 марта 2020, 08:23 — REGNUM В Челябинской области выявлено ещё два случая заражения коронавирусом.
REGNUM 01:23
Общество

Прилетевших в Воронеж из Таиланда 207 туристов отправили по домам

Все 207 российских туристов, прилетевших из Таиланда, сошли с трапа в Воронеже и отправлены по домам спецтранспортом.
Обозреватель Врн вчера в 16:33
Общество

Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Lenta.ru 00:40
Религия

Патриарх Кирилл призвал не посещать храмы

Напомним, ранее в Брянске митрополит Александр призвал верующих усилить молитвы против коронавируса.
Брянская улица вчера в 06:14
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста вчера в 07:17
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