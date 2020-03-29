«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле. Об этом 29 марта пишут РБК и «Ведомости». Взамен «Роснефть» получила 9,6% своих акций.

Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $20 Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.

Общество Власти Италии решили продлить карантин после 3 апреля Как сообщает телеканал Rai2,министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил о решении властей страны продлить чрезвычайные меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-2019, которые должны были завершиться 3 апреля.

Футбол УЕФА планирует завершить сезон в августе УЕФА планирует завершить текущий сезон в августе и сократить следующий сезон, чтобы минимизировать воздействие пандемии коронавируса на европейский футбол.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Здоровье Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19 Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.

Общество Супруги умерли в один день от коронавируса Супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс, прожили в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом, об этом сообщил в Twitter их внук Стивен Нэш.