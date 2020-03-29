Экономика
Телеканал RTVI«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле
«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле. Об этом 29 марта пишут РБК и «Ведомости». Взамен «Роснефть» получила 9,6% своих акций.
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Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Общество
Власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за Москвой
Власти Московской области вслед за Москвой ввели в регионе режим всеобщей самоизоляции.
Происшествия
Еще у двух жителей Мурманской области выявили коронавирус
Еще два жителя Мурманской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
На Украине зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине составляет 218.
Общество
В России за сутки выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в регионах России зафиксировано 270 случаев заболевания коронавирусом.
Здоровье
Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины
Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
Наука
Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Общество
Власти Италии решили продлить карантин после 3 апреля
Как сообщает телеканал Rai2,министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил о решении властей страны продлить чрезвычайные меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-2019, которые должны были завершиться 3 апреля.
Футбол
УЕФА планирует завершить сезон в августе
УЕФА планирует завершить текущий сезон в августе и сократить следующий сезон, чтобы минимизировать воздействие пандемии коронавируса на европейский футбол.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Футбол
«Спартак» признали самым популярным клубом Европы
Les Sondages Sports провел опрос среди болельщиков на звание самого популярного европейского клуба.
Авто
Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году
Руководство Mitsubishi объявило о завершении выпуска внедорожника Pajero в прошлом году.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Гаджеты
Micron планирует в этом году начать выпуск памяти HBM2
Micron в своём последнем финансовом отчёте поведала, что представит первую память HBM2 конце этого года.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Политика
Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Происшествия
Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Иркутске
В Иркутской области официально подтвержден второй случай заболевания коронавирусом.
Здоровье
Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19
Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
Гаджеты
Рассекречены характеристики новых процессоров Intel
Рассекречены характеристики новых процессоров Intel — Tiger Lake и Rocket Lake.
Общество
Супруги умерли в один день от коронавируса
Супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс, прожили в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом, об этом сообщил в Twitter их внук Стивен Нэш.
Происшествия
Водитель мотоцикла погиб в ДТП с легковушкой на трассе «Амур» в ЕАО
В результате ДТП водитель мотоцикла «Иж Планета» от полученных травм скончался на месте, водитель автомобиля «Ниссан Нот» получил телесные повреждения, сообщили корр. РИА Биробиджан в ГИБДД УМВД России по ЕАО.
Армия и оружие
Турция разбомбила в Сирии колонну с американской бронетехникой
Происшествия
В Магадане коронавирус подозревают еще у 8 человек
С подозрением на вирус в инфекционной больнице находятся 8 человек, в обсервации как контактные еще 6 человек.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Общество
В РФ обновили список товаров первой необходимости
Москва, 30 марта 2020, 02:40 — REGNUM Новый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, из которого исключили табачные и похоронные изделия, определен российским правительством, 29 марта сообщается на его сайте.
Футбол
Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в «Спартак»
Если бы была возможность вернуть им молодость, я бы конечно позвал их в "Спартак", - отметил Тедеско.