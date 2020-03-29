Экономика

Телеканал RTVIТелеканал RTVI«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле

«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле. Об этом 29 марта пишут РБК и «Ведомости». Взамен «Роснефть» получила 9,6% своих акций.
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Что стоит за выходом «Роснефти» из бизнеса в Венесуэле

Газета.Ru17:16

«Роснефть» прекратила работу в Венесуэле и продала активы

РИА Новостивчера в 16:50

Государство может потерять контроль над «Роснефтью»

Эхо Москвы20:03

США не будут заранее информировать о действиях в отношении дочерних компаний «Роснефти»

ТАССвчера в 22:51

Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки

РБКвчера в 20:43

Государство может потерять контроль над «Роснефтью»

Ведомости17:13

«Роснефть» объявила о выходе из всех проектов в Венесуэле

Интерфаксвчера в 13:52
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Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости 16:48
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Общество

Власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за Москвой

Власти Московской области вслед за Москвой ввели в регионе режим всеобщей самоизоляции.
Ведомости 13:30
Происшествия

Еще у двух жителей Мурманской области выявили коронавирус

Еще два жителя Мурманской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 20:18
Здоровье

На Украине зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине составляет 218.
ТАСС 27 марта в 04:36
Общество

В России за сутки выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в регионах России зафиксировано 270 случаев заболевания коронавирусом.
iReactor 05:36
Здоровье

Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
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Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

ToDay News Ufa 15:22
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Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
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Власти Италии решили продлить карантин после 3 апреля

Как сообщает телеканал Rai2,министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил о решении властей страны продлить чрезвычайные меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-2019, которые должны были завершиться 3 апреля.
Московский Комсомолец 18:39
Футбол

УЕФА планирует завершить сезон в августе

УЕФА планирует завершить текущий сезон в августе и сократить следующий сезон, чтобы минимизировать воздействие пандемии коронавируса на европейский футбол.
Евро-футбол.ру 16:13
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Футбол

«Спартак» признали самым популярным клубом Европы

Les Sondages Sports провел опрос среди болельщиков на звание самого популярного европейского клуба.
Матч ТВ 18:21
Авто

Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Руководство Mitsubishi объявило о завершении выпуска внедорожника Pajero в прошлом году.
Rusargument 06:36
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Гаджеты

Micron планирует в этом году начать выпуск памяти HBM2

Micron в своём последнем финансовом отчёте поведала, что представит первую память HBM2 конце этого года.
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Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
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Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
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Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Иркутске

В Иркутской области официально подтвержден второй случай заболевания коронавирусом.
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Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19

Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
РИА Новости 19:18
Гаджеты

Рассекречены характеристики новых процессоров Intel

Рассекречены характеристики новых процессоров Intel — Tiger Lake и Rocket Lake.
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Супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс, прожили в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом, об этом сообщил в Twitter их внук Стивен Нэш.
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Водитель мотоцикла погиб в ДТП с легковушкой на трассе «Амур» в ЕАО

В результате ДТП водитель мотоцикла «Иж Планета» от полученных травм скончался на месте, водитель автомобиля «Ниссан Нот» получил телесные повреждения, сообщили корр. РИА Биробиджан в ГИБДД УМВД России по ЕАО.
РИА Биробиджан 19:30
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Турция разбомбила в Сирии колонну с американской бронетехникой

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В Магадане коронавирус подозревают еще у 8 человек

С подозрением на вирус в инфекционной больнице находятся 8 человек, в обсервации как контактные еще 6 человек.
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Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

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В РФ обновили список товаров первой необходимости

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Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в «Спартак»

Если бы была возможность вернуть им молодость, я бы конечно позвал их в "Спартак", - отметил Тедеско.
Vprognoze.ru 10:09
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