Экономика

Российская газетаРоссийская газета«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством. Об этом сообщается на официальном сайте ПАО.
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с чего всё началось
28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила
 о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству.
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