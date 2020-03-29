Экономика

Телеканал RTVIТелеканал RTVI«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле

«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле. Об этом 29 марта пишут РБК и «Ведомости». Взамен «Роснефть» получила 9,6% своих акций.
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США не будут заранее информировать о действиях в отношении дочерних компаний «Роснефти»

ТАСС28 марта в 22:51

«Роснефть» приобрела еще 1,086 млн акций и 325 тысяч GDR в рамках buyback

Интерфаксвчера в 03:26

У США возник повод ввести санкции против «Роснефти» — эксперт

REGNUMвчера в 05:23

Что стоит за выходом «Роснефти» из бизнеса в Венесуэле

Газета.Ru29 марта в 17:16

Юрий Барсуков о том, почему «Роснефти» пришлось уйти из Венесуэлы

Коммерсантъвчера в 17:54

Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки

РБК28 марта в 20:43

«Роснефть» прекратила работу в Венесуэле и продала активы

РИА Новости28 марта в 16:50
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
Происшествия

Жительница Кузбасса публично извинилась за ложь о коронавирусе

Жительница Кузбасса на своей личной странице в соцсети поделилась с участниками сообщества информацией, что в одной из городских больниц скончался молодой человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
VSE42.RU 00:18
Спорт

Утверждена новая дата Олимпиады в Токио

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах договорились отложить проведение Олимпийских игр.
Накануне.Ru вчера в 20:39
Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
ТАСС вчера в 20:42
Здоровье

В Петербурге ещё две больницы начали принимать пациентов с пневмонией

В понедельник, 30 марта, стало известно, что в Петербурге ещё две больницы начали приём людей с внебольничными пневмониями.
Форпост Северо-Запад вчера в 06:16
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия 29 марта в 16:22
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Армия и оружие

Конструктор рассказал об уникальности применяемого Су-57 вооружения

Российский истребитель пятого поколения Су-57 не имеет аналогов в мире по номенклатуре применяемого вооружения, сообщил первый заместитель генерального директора компании "Сухой", директор ОКБ Сухого - главный конструктор Су-57 Михаил Стрелец.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Политика

Путин заявил об ответе на провокации и слухи на тему коронавируса

Глава государства напомнил, что накануне подписал перечень поручений по мерам, о которых говорил в предыдущем обращении.
Российская газета вчера в 09:36
Здоровье

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Lenta.ru вчера в 20:49
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM вчера в 01:48
Общество

В Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта

В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.
Коммерсантъ вчера в 13:46
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Политика

Правительству Венгрии расширили полномочия для борьбы с коронавирусом

Парламент Венгрии получил дополнительные полномочия для борьбы с распространением коронавируса.
News.ru вчера в 10:42
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Экономика

Путин поручил внести поправки в законодательство о кредитных каникулах

Москва, 29 марта 2020, 12:33 — REGNUM Поправки в законодательство о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей требовать каникул по кредитам в случае падения доходов в связи с распространением коронавируса поручил принять до 20 апреля президент России Владимир Путин.
REGNUM 29 марта в 05:33
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии увеличилось до 13

В Бурятии на утро 30 марта зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 29 марта в 21:55
Транспорт

«Аэрофлот» отменил более 60 рейсов из-за лимита на приём пассажиров

Аэропорты в других регионах России могут принимать ежесуточно до 200 пассажиров.
Говорит Москва 00:35
Армия и оружие

В итальянском доме престарелых военных РФ встретили аплодисментами

По словам журналистов, россияне прибыли в больших грузовиках, провели полную самодезинфекцию, а потом приступили к работам в самом здании дома престарелых.
Известия 00:21
Космос

В NASA решили ударить по летящему к Земле астероиду

В NASA заявили о том, что намерены изменить курс летящего к планете астероида, ударив по нему.
Аргументы недели 00:55
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Общество

Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:16
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:45
Экономика

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
РБК вчера в 22:00
Политика

Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:29
Игры

Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Российская газета вчера в 11:29
Авто

С 1 апреля АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada

Сообщается, что письмо с указаниями о повышении цен примерно на 1% разослано по дилерским центрам. Об этом пишет «Российская газета».
Gazeta.SPb 29 марта в 04:09
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:16
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