«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле. Об этом 29 марта пишут РБК и «Ведомости». Взамен «Роснефть» получила 9,6% своих акций.

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Спорт Утверждена новая дата Олимпиады в Токио Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах договорились отложить проведение Олимпийских игр.

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Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

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