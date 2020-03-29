Экономика
Телеканал RTVI«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле
«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле. Об этом 29 марта пишут РБК и «Ведомости». Взамен «Роснефть» получила 9,6% своих акций.
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Происшествия
Жительница Кузбасса публично извинилась за ложь о коронавирусе
Жительница Кузбасса на своей личной странице в соцсети поделилась с участниками сообщества информацией, что в одной из городских больниц скончался молодой человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
Спорт
Утверждена новая дата Олимпиады в Токио
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах договорились отложить проведение Олимпийских игр.
Энергетика
Норвегия намерена увеличить добычу нефти
Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
Здоровье
В Петербурге ещё две больницы начали принимать пациентов с пневмонией
В понедельник, 30 марта, стало известно, что в Петербурге ещё две больницы начали приём людей с внебольничными пневмониями.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Экономика
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
Армия и оружие
Конструктор рассказал об уникальности применяемого Су-57 вооружения
Российский истребитель пятого поколения Су-57 не имеет аналогов в мире по номенклатуре применяемого вооружения, сообщил первый заместитель генерального директора компании "Сухой", директор ОКБ Сухого - главный конструктор Су-57 Михаил Стрелец.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Политика
Путин заявил об ответе на провокации и слухи на тему коронавируса
Глава государства напомнил, что накануне подписал перечень поручений по мерам, о которых говорил в предыдущем обращении.
Здоровье
Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением
Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Общество
В Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта
В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Политика
Правительству Венгрии расширили полномочия для борьбы с коронавирусом
Парламент Венгрии получил дополнительные полномочия для борьбы с распространением коронавируса.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Экономика
Путин поручил внести поправки в законодательство о кредитных каникулах
Москва, 29 марта 2020, 12:33 — REGNUM Поправки в законодательство о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей требовать каникул по кредитам в случае падения доходов в связи с распространением коронавируса поручил принять до 20 апреля президент России Владимир Путин.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии увеличилось до 13
В Бурятии на утро 30 марта зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.
Транспорт
«Аэрофлот» отменил более 60 рейсов из-за лимита на приём пассажиров
Аэропорты в других регионах России могут принимать ежесуточно до 200 пассажиров.
Армия и оружие
В итальянском доме престарелых военных РФ встретили аплодисментами
По словам журналистов, россияне прибыли в больших грузовиках, провели полную самодезинфекцию, а потом приступили к работам в самом здании дома престарелых.
Космос
В NASA решили ударить по летящему к Земле астероиду
В NASA заявили о том, что намерены изменить курс летящего к планете астероида, ударив по нему.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Экономика
Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина
В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
Политика
Весенний призыв в России начнется 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Игры
Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Авто
С 1 апреля АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada
Сообщается, что письмо с указаниями о повышении цен примерно на 1% разослано по дилерским центрам. Об этом пишет «Российская газета».
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.