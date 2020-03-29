Экономика
Rambler News Service«Роснефть» продаёт все активы в Венесуэле
По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции «Роснефти» в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы.
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Здоровье
В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом
В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кино
Кинокритик посоветовала идеальный для просмотра в самоизоляции фильм
Кинокритик Элли Геммилл посоветовала в самоизоляции посмотреть триллер «Война миров Z» от режиссера Марка Форстера.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Армия и оружие
Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО
Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Авто
Автодилеры попросили кабмин разрешить ремонт машин и продажу запчастей на выходной неделе
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) просит правительство РФ разрешить проведение срочных работ по техобслуживанию, ремонту автомобилей, а также продажу запчастей на текущей неделе, объявленной президентом Владимиром Путиным нерабочей.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Экономика
Предоставление россиянам кредитных каникул не навредит банкам
Количество граждан, которые захотят воспользоваться кредитными каникулами, в ближайшее время увеличится.
Происшествия
В Красноярске у еще 9 человек подозревают коронавирус
По данным на 09:00 утра 30 марта, в Красноярском крае зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции у жителей Красноярского края, из них 3 человека выздоровели.
Политика
Тимошенко обвинила Зеленского в работе на «международных спекулянтов»
Киев, 31 марта 2020, 04:20 — REGNUM Голосование по закону о рынке земли на Украине показало, что президент Владимир Зеленский и депутаты Верховной рады работают в интересах «международных спекулянтов», написала 31 марта лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.
Шоу-бизнес
Певица Макарская переедет жить в деревню из-за огромных убытков
Певица Виктория Макарская рассказала о колоссальных убытках из-за отмены концертов на фоне коронавируса.
Здоровье
Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой
Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Энергетика
Нефть Brent подешевела до 22 долларов за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 22 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Футбол
Санчо неофициально подтвердил, что перейдет в МЮ
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо неофициально подтвердил, что перейдет в «Манчестер Юнайтед» в следующее трансферное окно, сообщает источник со ссылкой на Irish Independent.По данным СМИ, на Санчо, помимо «Ман Юнайтед», претендуют «Челси» и «Ливерпуль».
Футбол
7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба
Сообщается, что «Жилина» будет ликвидирована с 1 апреля из-за финансовых проблем. Дело в том, что клуб выживал за счет продажи футболистов.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках
Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
Транспорт
Аэропорт Южно-Сахалинска уточняет расписание
Рейсы EO-669/ 670 авиакомпании "Икар" Южно-Сахалинск- Хабаровск — Южно-Сахалинск отменяются по вторникам, средам, четвергам, субботам, воскресеньям с 01.04.2020 по 23.04.2020, а с 03.04.2020 по 20.04.2020 отменяются по понедельникам и пятницам.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Общество
Росавиация отказала «Победе» в вывозных рейсах из Антальи
Росавиация не дала разрешения авиакомпании «Победа» на вывоз клиентов из Антальи в московский аэропорт Шереметьево.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая
Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Авто
Россию ждёт массовый уход автомобильных брендов и дилеров
Ведущие эксперты автомобильной отрасли едины во мнении: эпидемия коронавируса и сложная экономическая ситуация в РФ станет причиной для массового ухода с рынка автомобильных дилеров.
Общество
В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 01:10 — REGNUM Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вводится с 31 марта для всех жителей Ростовской области, 30 марта сообщает пресс-служба правительства региона.