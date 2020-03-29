Экономика

Rambler News ServiceRambler News Service«Роснефть» продаёт все активы в Венесуэле

По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции «Роснефти» в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы.
Читать в источнике
Комментировать1,5K

Подробнее о событии

Юрий Барсуков о том, почему «Роснефти» пришлось уйти из Венесуэлы

Коммерсантъ17:54

«Роснефть» прекратила работу в Венесуэле и продала активы

РИА Новости28 марта в 16:50

«Роснефть» приобрела еще 1,086 млн акций и 325 тысяч GDR в рамках buyback

Интерфакс03:26

Дональд Трамп намерен сегодня обсудить с Владимиром Путинным ситуацию на нефтяном рынке

Эхо Москвы09:04

США не будут заранее информировать о действиях в отношении дочерних компаний «Роснефти»

ТАСС28 марта в 22:51

Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки

РБК28 марта в 20:43

Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле

Вести.Ru10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Здоровье

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом

В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 21:40
Кино

Кинокритик посоветовала идеальный для просмотра в самоизоляции фильм

Кинокритик Элли Геммилл посоветовала в самоизоляции посмотреть триллер «Война миров Z» от режиссера Марка Форстера.
ToDay News Ufa 01:49
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Армия и оружие

Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО

Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета 05:07
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM 01:48
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Авто

Автодилеры попросили кабмин разрешить ремонт машин и продажу запчастей на выходной неделе

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) просит правительство РФ разрешить проведение срочных работ по техобслуживанию, ремонту автомобилей, а также продажу запчастей на текущей неделе, объявленной президентом Владимиром Путиным нерабочей.
ТАСС 20:15
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Экономика

Предоставление россиянам кредитных каникул не навредит банкам

Количество граждан, которые захотят воспользоваться кредитными каникулами, в ближайшее время увеличится.
Экономика сегодня вчера в 10:32
Происшествия

В Красноярске у еще 9 человек подозревают коронавирус

По данным на 09:00 утра 30 марта, в Красноярском крае зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции у жителей Красноярского края, из них 3 человека выздоровели.
НИА-Красноярск вчера в 22:20
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в работе на «международных спекулянтов»

Киев, 31 марта 2020, 04:20 — REGNUM Голосование по закону о рынке земли на Украине показало, что президент Владимир Зеленский и депутаты Верховной рады работают в интересах «международных спекулянтов», написала 31 марта лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.
REGNUM 21:20
Шоу-бизнес

Певица Макарская переедет жить в деревню из-за огромных убытков

Певица Виктория Макарская рассказала о колоссальных убытках из-за отмены концертов на фоне коронавируса.
ФАН 05:09
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

BFM.ru 11:45
Здоровье

Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой

Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Росбалт 07:02
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 16:03
Энергетика

Нефть Brent подешевела до 22 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 22 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 11:24
Политика

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РБК 12:33
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 20:36
Футбол

Санчо неофициально подтвердил, что перейдет в МЮ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо неофициально подтвердил, что перейдет в «Манчестер Юнайтед» в следующее трансферное окно, сообщает источник со ссылкой на Irish Independent.По данным СМИ, на Санчо, помимо «Ман Юнайтед», претендуют «Челси» и «Ливерпуль».
Soccer.ru 02:37
Футбол

7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба

Сообщается, что «Жилина» будет ликвидирована с 1 апреля из-за финансовых проблем. Дело в том, что клуб выживал за счет продажи футболистов.
Бомбардир.ру 13:51
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках

Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
Piter.tv 12:28
Транспорт

Аэропорт Южно-Сахалинска уточняет расписание

Рейсы EO-669/ 670 авиакомпании "Икар" Южно-Сахалинск- Хабаровск — Южно-Сахалинск отменяются по вторникам, средам, четвергам, субботам, воскресеньям с 01.04.2020 по 23.04.2020, а с 03.04.2020 по 20.04.2020 отменяются по понедельникам и пятницам.
Сахалин.Инфо 22:57
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости 21:25
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Общество

Росавиация отказала «Победе» в вывозных рейсах из Антальи

Росавиация не дала разрешения авиакомпании «Победа» на вывоз клиентов из Антальи в московский аэропорт Шереметьево.
Известия 16:13
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая

Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.
ТАСС 22:27
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС 19:25
Авто

Россию ждёт массовый уход автомобильных брендов и дилеров

Ведущие эксперты автомобильной отрасли едины во мнении: эпидемия коронавируса и сложная экономическая ситуация в РФ станет причиной для массового ухода с рынка автомобильных дилеров.
Новые автомобили 11:15
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 01:10 — REGNUM Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вводится с 31 марта для всех жителей Ростовской области, 30 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM 18:10
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное