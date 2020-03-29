По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции «Роснефти» в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы.

«Роснефть» продаёт все активы в Венесуэле

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