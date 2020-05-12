Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» прокачивает право на скидку

Эксперты же отмечают, что доля затрат на прокачку нефти в текущей конечной цене составляет около 15% на западном направлении экспорта и 18% на восточном. «Роснефть» просит привести тарифы «Транснефти» и ОАО РЖД «в соответствие с текущими ценами» на сырье.
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«Роснефть» прокачивает право на скидку

Коммерсантъ12 мая в 14:09

«Транснефть» ответила на просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

РБК04:56

«Транснефть» прокомментировала просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

ТАССвчера в 15:29

В «Транснефти» раскритиковали доклад Сечина Путину

БИЗНЕС Online05:45

«Роснефть» предложила снизить тарифы на транспортировку нефти

Rambler News Service12 мая в 07:52

Путин пообещал обсудить приведение тарифов на транспортировку нефти к рыночным ценам сырья

ТК Звезда12 мая в 07:43

Путин пообещал обсудить приведение транспортных тарифов к ценам на рынке

РИА Новости12 мая в 07:21
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Кожа может предупреждать о заражении коронавирусом

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Паркетник Genesis GV80 стал первой внедорожной моделью бренда и необходимо признать, что автомобиль пользуется повышенным спросом.
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Команда российских астрофизиков сообщила, что в ходе недавно проведенной работы им удалось найти доказательства связи нейтрино сверхвысоких энергий со вспышками квазаров.
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Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

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В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

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Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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