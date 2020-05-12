Энергетика
Коммерсантъ«Роснефть» прокачивает право на скидку
Эксперты же отмечают, что доля затрат на прокачку нефти в текущей конечной цене составляет около 15% на западном направлении экспорта и 18% на восточном. «Роснефть» просит привести тарифы «Транснефти» и ОАО РЖД «в соответствие с текущими ценами» на сырье.
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Путин пообещал обсудить приведение тарифов на транспортировку нефти к рыночным ценам сырья
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