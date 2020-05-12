Энергетика
Коммерсантъ«Роснефть» прокачивает право на скидку
«Роснефть» просит привести тарифы «Транснефти» и ОАО РЖД «в соответствие с текущими ценами» на сырье. Об этом глава нефтекомпании Игорь Сечин сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 12 мая.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин пообещал обсудить приведение тарифов на транспортировку нефти к рыночным ценам сырья
ТК Звезда12 мая в 07:43
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Комментарии
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Здоровье
На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус
По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин.
Российская газета вчера в 04:27
Армия и оружие
Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией
«Реагирование на огромную разрушительную и дестабилизирующую силу незаконного перемещения через границы оружия, вооружений и боеприпасов имеет чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности и стабильности», — добавил заместитель министра обороны Украины.
Рамблер 05:49
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 03:43
Религия
В Черногории ранили свыше 20 полицейских в ходе беспорядков
Двадцать шесть сотрудников полиции Черногории получили ранения, один из них госпитализирован в результате беспорядков, произошедших в среду в городах Никшич и Плевля, десятки человек были задержаны, сообщило в четверг управление полиции.
РИА Новости 06:39
Общество
В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет
Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета вчера в 06:24
Политика
Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации
Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
REGNUM 06:48
Авто
ГАЗ начал продажи новых вариаций «Садко Next»
«Группа ГАЗ» начала продажи нового поколения внедорожных грузовиков «Садко Next» с удлиненной колесной базой и с двойной кабиной.
Автоновости дня вчера в 08:55
Здоровье
В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Происшествия
В Волгоградской области коронавирус выявили у 90 медиков
У 90 медиков в Волгоградской области выявили коронавирус, большинство перенесли болезнь бессимптомно.
Газета.Ru 06:50
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Происшествия
На Чукотке двух пропавших детей нашли мертвыми
Российская газета 02:06
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Общество
В Волгограде выявлено 96 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки в волгоградских больницах выявили 96 новых случаев заболевания коронавирусом.
Volgogradru 04:45
Единоборства
Госпитализированный отец Нурмагомедова впал в кому
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — 57-летний Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает «Спорт Экспресс».
ФАН вчера в 14:43
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Игры
Показаны возможности PlayStation 5
Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 04:34
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Политика
Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах
Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, говорят два собеседника "Ведомостей".
Ведомости 01:47
Политика
Россия помогла Северной Корее 25 тысячами тонн зерна
Россия поставила в КНДР 25 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи, сообщили в четверг в посольстве РФ в Пхеньяне.
Интерфакс 05:18
Общество
В России впервые стали потреблять кофе больше, чем чай
Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн и впервые превысило потребление чая.
ТАСС 05:03
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 15 мая до 73,93 рубля
Банк России установил на 15 мая официальный курс доллара на уровне 73,9298 рубля, что на 34,79 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:17
Энергетика
Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в Азию, Европу и США
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco, снижающая добычу в рамках сделки ОПЕК+, в июне сократит поставки нефти в некоторые регионы Азии, а также примерно наполовину сократит поставки нефти в США и Европу, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
ПРАЙМ 03:20
Происшествия
В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19
Мужчина 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в калининградской больнице, это 13-й летальный случай в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:12
Политика
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Политика
В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова
Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса вчера в 00:32