«Роснефть» просит привести тарифы «Транснефти» и ОАО РЖД «в соответствие с текущими ценами» на сырье. Об этом глава нефтекомпании Игорь Сечин сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 12 мая.

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Происшествия В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. 9

Религия В Черногории ранили свыше 20 полицейских в ходе беспорядков Двадцать шесть сотрудников полиции Черногории получили ранения, один из них госпитализирован в результате беспорядков, произошедших в среду в городах Никшич и Плевля, десятки человек были задержаны, сообщило в четверг управление полиции. 3

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Политика Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.

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Общество Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 349

Единоборства Госпитализированный отец Нурмагомедова впал в кому Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — 57-летний Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает «Спорт Экспресс». 10

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Энергетика Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в Азию, Европу и США Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco, снижающая добычу в рамках сделки ОПЕК+, в июне сократит поставки нефти в некоторые регионы Азии, а также примерно наполовину сократит поставки нефти в США и Европу, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 29

Происшествия В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19 Мужчина 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в калининградской больнице, это 13-й летальный случай в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.