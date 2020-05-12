Энергетика
Коммерсантъ«Роснефть» прокачивает право на скидку
При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Читать в источнике
Оценить261
с чего всё началось
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин ответил на заявление главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, который на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник, 12 мая, попросил почти вдвое снизить тарифы трубопроводной монополии, поскольку, по его расчетам, расходы на транспорт сейчас составляют 32% от стоимости нефти.РБКвчера в 04:56
Подробнее о событии
Показать все источники
«Транснефть»: Сечин попросил у Путина снизить тарифы, перепутав тонны и баррели
Коммерсантъвчера в 06:14
Сечин попросил Путина снизить тарифы на прокачку нефти по трубопроводам
Общественное телевидение России12 мая в 10:27
Путин пообещал обсудить приведение тарифов на транспортировку нефти к рыночным ценам сырья
ТК Звезда12 мая в 07:43
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Комментарии
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Газета.Ru вчера в 21:17
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Здоровье
В Коми выявлен очаг коронавируса у вахтовиков в Усинске
Больница в Усинске пока справляется с наплывом инфицированных - десять пациентов из инфекционного отделения отправят в Коми республиканскую клиническую больницу для продолжения лечения, чтобы освободить койки для госпитализации инфицированных вахтовиков.
DP.RU 03:05
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
Футбол
Левандовский назвал топ-5 лучших «девяток» в мировом футболе
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мирововм футболе.
Metaratings 02:52
Происшествия
Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации двойного убийства, сообщили в пятницу, 15 мая, в Следственном Управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Известия 03:51
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Политика
Саакашвили предложил Украине отказаться от кредитов МВФ
Киев, 15 мая 2020, 08:17 — REGNUM Украина уже достаточно сильная, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 14 мая в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 01:17
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 13 мая в 08:40
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru вчера в 12:25
Общество
В России еще 10 598 человек заразились коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили ещё 10 598 случаев заражения коронавирусом нового типа (42,5% без клинических проявлений болезни), 4 696 человек поправились, 113 скончались, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
ИжевскИнфо.РУ 03:45
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM вчера в 04:18
Наука
Проливные дожди в Великобритании вызвали ядерные испытания СССР и США
Аномальные проливные дожди на севере Великобритании в середине 20 века были вызваны ядерными испытаниями СССР и США – такой вывод сделали физики Редингского университета в статье, опубликованной научным изданием Physical Review Letters.
NewInform вчера в 03:19
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Экономика
Ростуризм попросил региональные власти поддержать отрасль
Москва, 15 мая 2020, 09:51 — REGNUM Ростуризм попросил глав всех российских регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
REGNUM 02:51
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
Регионы не торопятся выходить из карантина
Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 17:00
Игры
Культовая игра Mafia будет переиздана на современных платформах
Компании 2K и Hangar 13 объявили о переиздании легендарной трилогии видеоигр Mafia на современных платформах.
Экономика сегодня вчера в 05:54
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru вчера в 17:08
Технологии
Мошенники придумывают новые схемы снятия денег с банковских карт
Дальше схема простая: рассказывая о якобы попытке взлома счета или странном списании средств, просят назвать либо данные карты, либо продиктовать код из смс.
Навигатор 01:10
Футбол
Смородская отреагировала на уход Семина из «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход из клуба главного тренера Юрия Семина.
Metaratings вчера в 14:43
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК вчера в 06:03
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru вчера в 01:35
Происшествия
В Москве скончался «брошенный» у подъезда пенсионер с коронавирусом
По предварительной информации, 75-летний мужчина заразился коронавирусом в начале апреле во время лечения в больнице, куда его госпитализировали с сердечным приступом.
Московский Комсомолец 03:15
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21