Советник президента «Транснефти» Игорь Демин ответил на заявление главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, который на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник, 12 мая, попросил почти вдвое снизить тарифы трубопроводной монополии, поскольку, по его расчетам, расходы на транспорт сейчас составляют 32% от стоимости нефти.

с чего всё началось

При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.

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