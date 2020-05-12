Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» прокачивает право на скидку

При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
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с чего всё началось

«Транснефть» ответила на просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин ответил на заявление главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, который на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник, 12 мая, попросил почти вдвое снизить тарифы трубопроводной монополии, поскольку, по его расчетам, расходы на транспорт сейчас составляют 32% от стоимости нефти.
РБКвчера в 04:56

Подробнее о событии

«Транснефть»: Сечин попросил у Путина снизить тарифы, перепутав тонны и баррели

Коммерсантъвчера в 06:14

«Роснефть» предложила снизить тарифы на транспортировку нефти

Rambler News Service12 мая в 07:52

«Транснефть» прокомментировала просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

ТАСС13 мая в 15:29

Сечин попросил Путина снизить тарифы на прокачку нефти по трубопроводам

Общественное телевидение России12 мая в 10:27

«Транснефть» ответила на просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

РБКвчера в 04:56

Путин пообещал обсудить приведение тарифов на транспортировку нефти к рыночным ценам сырья

ТК Звезда12 мая в 07:43

Путин пообещал обсудить приведение транспортных тарифов к ценам на рынке

РИА Новости12 мая в 07:21
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Комментарии

Общество

Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Газета.Ru вчера в 21:17
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Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Здоровье

В Коми выявлен очаг коронавируса у вахтовиков в Усинске

Больница в Усинске пока справляется с наплывом инфицированных - десять пациентов из инфекционного отделения отправят в Коми республиканскую клиническую больницу для продолжения лечения, чтобы освободить койки для госпитализации инфицированных вахтовиков.
DP.RU 03:05
7
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ

Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
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Футбол

Левандовский назвал топ-5 лучших «девяток» в мировом футболе

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мирововм футболе.
Metaratings 02:52
Происшествия

Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации двойного убийства, сообщили в пятницу, 15 мая, в Следственном Управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Известия 03:51
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Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
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Политика

Саакашвили предложил Украине отказаться от кредитов МВФ

Киев, 15 мая 2020, 08:17 — REGNUM Украина уже достаточно сильная, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 14 мая в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 01:17
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 13 мая в 08:40
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru вчера в 12:25
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Общество

В России еще 10 598 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили ещё 10 598 случаев заражения коронавирусом нового типа (42,5% без клинических проявлений болезни), 4 696 человек поправились, 113 скончались, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
ИжевскИнфо.РУ 03:45
Экономика

В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM вчера в 04:18
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Наука

Проливные дожди в Великобритании вызвали ядерные испытания СССР и США

Аномальные проливные дожди на севере Великобритании в середине 20 века были вызваны ядерными испытаниями СССР и США – такой вывод сделали физики Редингского университета в статье, опубликованной научным изданием Physical Review Letters.
NewInform вчера в 03:19
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
78
Экономика

Ростуризм попросил региональные власти поддержать отрасль

Москва, 15 мая 2020, 09:51 — REGNUM Ростуризм попросил глав всех российских регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
REGNUM 02:51
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Общество

Регионы не торопятся выходить из карантина

Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Lenta.ru 03:58
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Игры

Культовая игра Mafia будет переиздана на современных платформах

Компании 2K и Hangar 13 объявили о переиздании легендарной трилогии видеоигр Mafia на современных платформах.
Экономика сегодня вчера в 05:54
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Политика

Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня

"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru вчера в 17:08
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Технологии

Мошенники придумывают новые схемы снятия денег с банковских карт

Дальше схема простая: рассказывая о якобы попытке взлома счета или странном списании средств, просят назвать либо данные карты, либо продиктовать код из смс.
Навигатор 01:10
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Футбол

Смородская отреагировала на уход Семина из «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход из клуба главного тренера Юрия Семина.
Metaratings вчера в 14:43
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Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
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Общество

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК вчера в 06:03
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Экономика

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
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Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози

33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru вчера в 01:35
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В Москве скончался «брошенный» у подъезда пенсионер с коронавирусом

По предварительной информации, 75-летний мужчина заразился коронавирусом в начале апреле во время лечения в больнице, куда его госпитализировали с сердечным приступом.
Московский Комсомолец 03:15
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Политика

Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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