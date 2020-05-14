Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» прокачивает право на скидку

При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
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с чего всё началось

«Транснефть» ответила на просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин ответил на заявление главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, который на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник, 12 мая, попросил почти вдвое снизить тарифы трубопроводной монополии, поскольку, по его расчетам, расходы на транспорт сейчас составляют 32% от стоимости нефти.
РБК04:56

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«Транснефть»: Сечин перепутал тонны и баррели, когда просил Путина снизить тарифы

Фонтанка.Ру08:57

«Транснефть»: Сечин попросил у Путина снизить тарифы, перепутав тонны и баррели

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Путин пообещал обсудить приведение тарифов на транспортировку нефти к рыночным ценам сырья

ТК Звезда12 мая в 07:43

«Транснефть» прокомментировала просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

ТАССвчера в 15:29

«Роснефть» предложила снизить тарифы на транспортировку нефти

Rambler News Service12 мая в 07:52

«Транснефть» ответила на просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

РБК04:56

Путин пообещал обсудить приведение транспортных тарифов к ценам на рынке

РИА Новости12 мая в 07:21
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Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
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Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

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Плюс один +1 вчера в 13:50
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Футбол

Слуцкий выступил против возобновления сезона РПЛ

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Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей

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Общество

Попова: Рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен

Увеличение числа заражённых новой коронавирусной инфекцией в России удалось остановить.
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Футбол

Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Freekickerz.
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Авто

Минивэн GAC GN8 появится в России в июне

Компания GAC Motor планирует в июне вывести на российский рынок минивэн GN8, известный в Китае как GAC GM8.
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ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

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Экономика

Мосбиржа сочла необоснованной компенсацию убытков по фьючерсам WTI

Московская биржа назвала необоснованной компенсацию убытков участникам торгов майскими фьючерсами WTI, цена которых в апреле опустилась до отрицательных значений.
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Парад 9 мая в Минске отправил в отставку посла Словакии в Белоруссии

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Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову

Мосгорсуд отменил определение нижестоящей инстанции о продлении ареста управляющему партнеру адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагиру Хасавову, которого обвиняют в принуждении к даче показаний, но оставил его под стражей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Под Воронежем свастику на граффити ко Дню Победы нарисовали подростки

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Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

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В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
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В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

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РКН проверяет статьи FT и NYT о коронавирусе в РФ на наличие фейков

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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