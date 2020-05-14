Советник президента «Транснефти» Игорь Демин ответил на заявление главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, который на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник, 12 мая, попросил почти вдвое снизить тарифы трубопроводной монополии, поскольку, по его расчетам, расходы на транспорт сейчас составляют 32% от стоимости нефти.

с чего всё началось

При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.

Общество Эколог из Бразилии назвал возможное место возникновения новой пандемии По мнению эколога, который изучает воздействие человека на экосистемы лесов Амазонии, человеческое воздействие на среду обитания животных — она из возможных причин возникновение нового коронавируса — на территории Бразилии быстро усиливается и также и из-за уничтожения лесов. 1

Армия и оружие США назвали Россию и Китай противниками «первого уровня» "На стратегическом уровне объединенные группировки войск (сил) ВС США должны быть в состоянии быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и в более быстром темпе осуществлять перегруппировки между театрами военных действий в ответ на возможные действия противников", - утверждают авторы RAND. 41

Общество Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ при пандемии Разъяснения понадобились после того, как замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году два предмета, нужные для поступления в высшее учебное заведение. 1,2K

Происшествия На Сахалине из госпиталя сбежала прилетевшая с Украины женщина Южно-Сахалинск, 14 мая 2020, 09:33 — REGNUM Прилетевшая с Украины женщина, помещенная на обследование на предмет выявления коронавируса в госпиталь, сбежала из медучреждения, выбив дверь. 11

Единоборства Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии. 10

Армия и оружие Израиль не решается атаковать российскую авиабазу Получение груза из Ирана на российской авиабазе в Сирии гарантирует полную безопасность от попыток Израиля срывать подобные поставки. 5

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 589

Политика В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17 В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 21

Общество Путину рассказали об опухоли Заворотнюк Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли. 33

Общество Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках Помимо прочего пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки, а места в самолете они будут занимать с учетом социальной дистанции. 3

Политика NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России. 979

Общество Беглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. 22

Происшествия Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. 25

Общество Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА. 366

Общество Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание. 410

Хоккей Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.

Здоровье Дума предупредила о риске психических расстройств после самоизоляции «Жизнь после коронавируса может быть осложнена рядом психических расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства», – сказал Менделевич. 139