Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» прокачивает право на скидку

При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
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В «Транснефти» заявили, что Сечин вдвое завысил затраты на доставку нефти в разговоре с Путиным

Новая газета07:01

«Транснефть»: Сечин попросил у Путина снизить тарифы, перепутав тонны и баррели

Коммерсантъ06:14

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РИА Новости12 мая в 07:21

«Транснефть» прокомментировала просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

ТАССвчера в 15:29

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Rambler News Service12 мая в 07:52

Путин пообещал обсудить приведение тарифов на транспортировку нефти к рыночным ценам сырья

ТК Звезда12 мая в 07:43

«Транснефть» ответила на просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

РБК04:56
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Происшествия

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Александр Лукашенко заявил о том, что экспортно ориентируемая экономика Белоруссии испытывает проблемы с финансами.
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По результатам анализа полученной информации Центральным аппаратом Росздравнадзора поручено Территориальному органу Росздравнадзора по Дагестану организовать и провести проверку Минздрава республики.
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Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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