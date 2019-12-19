Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» провела кадровые перестановки

Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы. Так, куратор шельфовых проектов компании Зелько Рунье теперь в статусе первого вице-президента будет отвечать за все нефтегазовые проекты.
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«Роснефть» провела кадровые назначения

ТАССвчера в 12:27

«Роснефть» провела масштабные перестановки в управленческом составе

Интерфаксвчера в 12:21

«Роснефть» провела кадровые перестановки

Коммерсантъвчера в 13:08

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URA.Ruвчера в 13:35

«Роснефть» провела перестановки в топ-менеджменте

Rambler News Serviceвчера в 12:30

«Роснефть» провела ряд кадровых изменений

ГЛАС.RUвчера в 12:30

«Роснефть» сменила нескольких вице-президентов

Finam.Ruвчера в 12:16
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Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
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Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду

Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.
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На Украине отказались считать земли за пределами Подмосковья русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — сказал Турчинов.
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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
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Умерла сыгравшая «девушку Бонда» актриса Клодин Оже

Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
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На Netflix вышел сериал «Ведьмак»

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Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
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На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

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Сообщается, что на сайте регулятора было замечено несколько видеокарт семейства Radeon RX 5600 XT компании Gigabyte.
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ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

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Юрий Иванович Калинин
Российский политик
Российский государственный деятель. В 1992-1997 и 1998-2009 гг. занимая различные посты непосредственно руководил или курировал руководство уголовно-исполнительной системой в Российской Федерации. Член Совета Федерации.
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