Общество
Коммерсантъ«Роснефть» провела кадровые перестановки
Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы. Так, куратор шельфовых проектов компании Зелько Рунье теперь в статусе первого вице-президента будет отвечать за все нефтегазовые проекты.
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Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Происшествия
В результате стрельбы в центре Москвы погиб сотрудник ФСБ
Ещё двое сотрудников ведомства, по данным Минздрава, получили тяжёлые ранения. Нападавшего нейтрализовали, его личность устанавливается.
Общество
В России предложили провести перепись сим-карт
Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Политика
Переговоры РФ и Украины по газу продолжатся в Минске в пятницу
Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в Минске в пятницу 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
Происшествия
Что известно о мужчине, который устроил стрельбу на Лубянке
Здоровье
Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств
Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Политика
Путин предложил изменить статью Конституции о президентских сроках
Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
Спорт
Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду
Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.
Политика
На Украине отказались считать земли за пределами Подмосковья русскими
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — сказал Турчинов.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Происшествия
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
Гаджеты
Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль
Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
Происшествия
Москва установила рекорд по эвакуированным за сутки
В минувший четверг, 19 декабря, Москва побила рекорд по количеству «заминированных» зданий и эвакуированных из них людей.
Кино
Умерла сыгравшая «девушку Бонда» актриса Клодин Оже
Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
Шоу-бизнес
Людмилу Максакову госпитализировали в Москве
Актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве. Максакова сама прибыла в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Кино
На Netflix вышел сериал «Ведьмак»
Политика
Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США
Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
Гаджеты
Карты RX 5600 XT могут выйти только с 6 ГБ памяти
Сообщается, что на сайте регулятора было замечено несколько видеокарт семейства Radeon RX 5600 XT компании Gigabyte.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея
Президент РФ Владимир Путин считает, что тело Ленина выносить из Мавзолея не стоит.
Происшествия
Ребенка госпитализировали после обеда в школьной столовой в Смоленске
В сообщении на сайте СУ СК указывается, что накануне, 19 декабря, учащуюся одной из местных школ госпитализировали после того, как она выпила чай в столовой учебного заведения.
Политика
Минздрав оценил предложение Путина по повышению зарплаты врачей
Накануне прошла ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, на которой российский лидер отметил, что для изменения ситуации с разницей в зарплатах в медотрасли необходимо повысить базовую ставку.
Общество
По некоторым данным, 23 декабря пройдут учения по изоляции Рунета
Документ, подписанный министром связи Константином Носковым, опубликовал телеграмм-канал "ЗаТелеком".