Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» провела кадровые перестановки

Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы. Так, куратор шельфовых проектов компании Зелько Рунье теперь в статусе первого вице-президента будет отвечать за все нефтегазовые проекты.
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«Роснефть» провела кадровые назначения

ТАССвчера в 12:27

«Роснефть» провела масштабные перестановки в управленческом составе

Интерфаксвчера в 12:21

«Роснефть» провела кадровые перестановки

Коммерсантъвчера в 13:08

«Роснефть» провела масштабное изменение руководящего состава

URA.Ruвчера в 13:35

«Роснефть» провела перестановки в топ-менеджменте

Rambler News Serviceвчера в 12:30

«Роснефть» провела ряд кадровых изменений

ГЛАС.RUвчера в 12:30

«Роснефть» сменила нескольких вице-президентов

Finam.Ruвчера в 12:16
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Политика

Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
РИА Новости 05:28
Наука

Япония одобрила строительство крупнейшего детектора нейтрино

Комитет правительства Японии окончательно одобрил выделение денег на строительство Hyper-Kamiokande — крупнейшей нейтринной обсерватории.
N+1 06:17
Космос

НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту новейшего корабля Starliner, который в пятницу отправился в первый испытательный полет к МКС.
РИА Новости 07:49
Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
РИА Новости вчера в 07:03
Экономика

Китайская компания хочет поучаствовать в программе реновации в Москве

Китайская China Railway (CRCC) может приобрести у властей Москвы почти 50% АО "Моспроект", занимающегося проектированием домов для программы реновации жилья в столице, написала газета РБК.
РИА Новости 02:28
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Ливию

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры о ситуации в Ливии, сообщает Daily Sabah во вторник, 17 декабря.
Известия 17 декабря в 09:58
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:09
Политика

Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко

В свою очередь посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров 7 декабря, заявил, что президентам удалось согласовать проекты «дорожных карт» по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики.
РБК 07:27
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Религия

Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину

«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Украина.ру 07:27
Политика

МИД Украины отреагировал на слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

ТАСС 07:40
Происшествия

Ветеран КГБ назвал провалом действия ФСБ при стрельбе на Лубянке

Бывший сотрудник 9-го Управления КГБ СССР Дмитрий Целяков упрекнул бойцов ФСБ, не сумевших обеспечить должный уровень безопасности в центре Москвы, и назвал их действия провалом.
Lenta.ru 07:00
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о своем отце

РБК вчера в 09:35
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Политика

Ведущий НТВ раскритиковал «цирк» на пресс-конференции Путина

Ведущий программы «Место встречи» на телеканале «НТВ» Андрей Норкин раскритиковал поведение журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина.
БИЗНЕС Online 04:56
Финансы

Российские банки за 11 месяцев увеличили прибыль на 46%

Вклады физлиц в банках в ноябре выросли на 0,7% и составили 29,5 трлн руб.
Ведомости 07:11
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Здоровье

Philip Morris International представила новую версию системы нагревания IQOS 3 DUOS

Осенью 2019 года компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) представила новую версию системы нагревания IQOS 3 DUOS, которая работает два сеанса подряд без подзарядки.
Дождь 07:53
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Происшествия

Полицейские раскрыли загадочное убийство коллекционера в Подмосковье

Оka.fm 03:55
Политика

Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
РИА Новости 06:24
Политика

Путин поддержал украинскую идею по «нормандскому формату»

Владимир Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате".
ТВ Центр 06:10
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору икры

Известия вчера в 23:11
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ 18 декабря в 12:20
Спорт

Уткин прокомментировал награждение Семина призом «Лучший тренер года»

«Локомотив» под руководством Семина в 2019 году завоевал серебро чемпионата России и стал обладателем Кубка страны.
ODDS.ru вчера в 02:48
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Юрий Иванович Калинин
Российский политик
Российский государственный деятель. В 1992-1997 и 1998-2009 гг. занимая различные посты непосредственно руководил или курировал руководство уголовно-исполнительной системой в Российской Федерации. Член Совета Федерации.
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