Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» провела кадровые перестановки

Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы. Так, куратор шельфовых проектов компании Зелько Рунье теперь в статусе первого вице-президента будет отвечать за все нефтегазовые проекты.
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«Роснефть» провела кадровые назначения

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Российский государственный деятель. В 1992-1997 и 1998-2009 гг. занимая различные посты непосредственно руководил или курировал руководство уголовно-исполнительной системой в Российской Федерации. Член Совета Федерации.
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