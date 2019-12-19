Общество
Коммерсантъ«Роснефть» провела кадровые перестановки
Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы. Так, куратор шельфовых проектов компании Зелько Рунье теперь в статусе первого вице-президента будет отвечать за все нефтегазовые проекты.
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Происшествия
Спецслужбы проверяют информацию о возможных сообщниках стрелка, открывшего огонь на Лубянке
По официальным данным, пять человек пострадали, один представитель ФСБ погиб.
Политика
Россия и Украина достигли соглашения по газу
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Европу со следующего года.
Общество
Журналист провёл 4 часа с Half-Life: Alyx и показал много геймплея новинки Valve
YouTube-каналу Адама Сэвиджа, известного по шоу «Разрушители мифов», выпала честь первому в мире поделиться дебютными кадрами игрового процесса Half-Life: Alyx, причём с разных VR-шлемов.
Общество
Госпитализирован Михаил Горбачев
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких.
Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое
Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в третьем «зелёном дерби» сезона
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Спорт
В ВАДА приняли к сведению решение РУСАДА оспорить санкции в CAS
Ранее члены набсовета проголосовали за то, чтобы оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) санкции в отношении российского спорта.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Происшествия
Адвокат Голунова подтвердил возбуждение дела против полицейских
Следователи подтвердили защите Ивана Голунова о том, что против задержавших журналиста полицейских было возбуждено уголовное дело.
Происшествия
На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП
Участниками аварии стали "Лексус" и "Фольксваген". Белая иномарка вылетела на тротуар в результате ДТП на Невском проспекте.
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА на футбольной арене в Санкт-Петербурге
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Финансы
Шведский центробанк пошел против всего мира
Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Футбол
Половина игроков «Арсенала» хочет покинуть клуб
По информации английских СМИ, половина игроков «Арсенала» недовольна ситуацией в команде и хочет покинуть клуб.
Хоккей
Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ
ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список доступен на сайте издания.
Кино
«Время истекает»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 16 июля 2020 года.
Политика
Журналист «ДДД» принимает участие в пресс-конференции Владимира Путина
Сегодня, 19 декабря, в Москве в Центре международной торговли проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Общество
Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов
Глава Сочи Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию с домом ветеранов, о проблемах которого Владимиру Путину рассказал главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков во время большой пресс-конференции.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
Политика
В палате представителей США началось голосование по импичменту Трампа
Палата представителей США проводит голосование в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
Армия и оружие
Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Наука
Шимпанзе создают рок-музыку, кидая камни в деревья
Точную причину ученые пока не знают, но предполагают, что шимпанзе кидают камни только в те деревья, которые при ударе издают более насыщенный и долгий звук.
Политика
Стало известно о нежелании Госдепа вводить «адские» санкции против России
Нежелание вводить «адские» санкции против России автор документа объясняет тем, что это может навредить союзникам в Европе и ударить по трансатлантической поддержке уже имеющихся ограничений в отношении Москвы.
Гаджеты
Появились рендеры нового iPhone SE 2 в металлическом корпусе
Судя по опубликованным фотографиям, новинка получила металлический корпус, почти такой же, как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. В верхней части устройства есть небольшой вырез, тогда как сзади разместили двойную камеру.
Политика
Путин высказался о новой пенсионной реформе
Путин высказался о новой пенсионной реформе Президент успокоил российских пенсионеров.