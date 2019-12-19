Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» провела кадровые перестановки
Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы. Так, куратор шельфовых проектов компании Зелько Рунье теперь в статусе первого вице-президента будет отвечать за все нефтегазовые проекты.
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Экономика
Российские новостройки подорожали с начала года на 9%
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Гаджеты
В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2
Рендер показывает, что новый смартфон iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений.
Игры
В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%
Политика
В Германии расценили слова Меркель как «объявление войны» Трампу
Реакция федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, высказавшейся в ходе выступления в бундестаге против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», является «объявлением войны».
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Наркоконтроля Татарстана по делу о взятке
Политика
Украинский журналист ответил Путину на слова о танках
Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки
Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Экономика
Миноритарии «Распадской» пожаловались на компанию в ЦБ
Миноритарии шахты "Распадская" (85,6% предприятия принадлежит Evraz Романа Абрамовича) пожаловались в Банк России, что компания не обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и ставит приоритетом интересы Evraz.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Культура
Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала бакалавр по биохимии
Студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер, изучающая курс биохимии, выиграла конкурс «Мисс Америка – 2020», проведенный в Коннектикуте.
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Общество
Решение суда по делу осужденной за гашиш девушки разочаровало Израиль
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Происшествия
Мать и отчим морили голодом 6-летнего сына в Волгограде
Здоровье
Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков
Претензии у НМИЦ есть также к российскому дженерику ондасетрон, при введении стандартной дозы которого у 80% пациентов сохраняется тошнота; кроме того, повторные введения "не дают эффекта" и вызывают электролитные нарушения.
Экономика
Главный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ
Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
Общество
В Челябинске над метеоритом самостоятельно поднялся купол
Челябинский метеорит упал 15 февраля 2013 года. Мощность взрыва небесного тела при входе в атмосферу Земли составила 500 килотонн.
Происшествия
МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве
В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
Музыка
Стало известно, почему Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати
Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту рэп-исполнителя Тимати.
Общество
Константин Котов обжаловал «дадинскую» статью в Конституционном суде
По словам адвокатов Марии Эйсмонт и Сергея Голубка, которые представляют интересы Котова в КС, в жалобе их подзащитный утверждает, что эта статья нарушает его конституционное право на свободу мирных собраний.