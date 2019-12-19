Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» провела кадровые перестановки

Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы. Так, куратор шельфовых проектов компании Зелько Рунье теперь в статусе первого вице-президента будет отвечать за все нефтегазовые проекты.
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«Роснефть» провела кадровые назначения

ТАССвчера в 12:27

«Роснефть» провела масштабные перестановки в управленческом составе

Интерфаксвчера в 12:21

«Роснефть» провела кадровые перестановки

Коммерсантъвчера в 13:08

«Роснефть» провела масштабное изменение руководящего состава

URA.Ruвчера в 13:35

«Роснефть» провела перестановки в топ-менеджменте

Rambler News Serviceвчера в 12:30

«Роснефть» провела ряд кадровых изменений

ГЛАС.RUвчера в 12:30

«Роснефть» сменила нескольких вице-президентов

Finam.Ruвчера в 12:16
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Политика

В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik

Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
RT на русском вчера в 21:19
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии достигли на консультациях в Берлине принципиального соглашения по транзиту газа, но детали нужно будет еще проработать, заявил бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК.
Газета.Ru вчера в 16:11
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
РИА Новости вчера в 20:24
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 21:52
Шоу-бизнес

Софья Эрнст подтвердила беременность

Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья вчера в 03:25
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
РБК вчера в 22:22
Общество

Решение суда по делу осужденной за гашиш девушки разочаровало Израиль

Lenta.ru вчера в 15:03
Культура

Ксения Собчак готовится запустить свое шоу на Первом канале

Ксения Собчак намеревается запустить новое шоу, которое будет выходить в эфир на Первом канале.
Актуальные Новости 18 декабря в 10:50
Общество

Агрегаторы одобрили законопроект о такси в РФ

Представители онлайн-сервисов заказа такси в России одобряют внесенный на рассмотрение в Госдума законопроект о такси.
УтроNews вчера в 01:57
Происшествия

На Сахалине полицейские жестоко избили мужчину из-за фамилии

Было установлено, что мужчину избивали в кабинете уголовного розыска, и одного из полицейских уже вычислили.
Вечерний курьер вчера в 08:08
Политика

Госдеп пытается помешать «санкциям из ада» против России

Как передает издание, чиновник Госдепа заявляет, что администрация президента США Дональда Трампа "решительно выступает против" законопроекта о новых санкциях, если в него не будут внесены изменения.
Газета.Ru вчера в 16:30
Технологии

Батареи электромобилей ежегодно теряют до 3% ёмкости

Частная аналитическая компания провела исследование мирового рынка электрифицированных автомобилей, благодаря чему удалось узнать о том, что литий-ионные аккумуляторные батареи ежегодно деградируют на 3%.
Car.ru 17 декабря в 12:17
Хоккей

Защитник «Тампы» Сергачев признан второй звездой матча с «Далласом»

Вторым оказался россиянин Михаил Сергачев, выступающий на позиции защитника "Тампы". В активе хоккеиста гол и результативная передача.
Газета.Ru вчера в 23:35
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одолел «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском вчера в 14:34
Энергетика

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции.
Российская газета 17 декабря в 23:00
Происшествия

Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском вчера в 09:17
Экономика

Главный продавец телерекламы в России назвал недостатки современного ТВ

Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
РБК вчера в 22:01
Политика

Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
Комсомольская правда вчера в 06:21
Футбол

«Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино

Soccer.ru вчера в 03:33
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фотографию в «голом» платье

Кристина Асмус порадовала поклонников снимком, где она позирует в оригинальном наряде.
Газета Кемерова вчера в 03:13
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru вчера в 04:30
Гаджеты

В Сети опубликовали рендеры iPhone SE 2

UfacityNews.ru вчера в 16:10
Происшествия

Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где занимался Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказал о его увлечении стрельбой.
Lenta.ru вчера в 23:52
Наука

Рисунок охоты оборотней признали древнейшим произведением искусства

Исследователи полагают, что на рисунке изображены мифические существа – оборотни, охотящиеся на животных.
Популярная механика 17 декабря в 11:19
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина показала их с мужем шикарные апартаменты

Известная российская модель и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина похвасталась их с мужем Владимиром Чоповым, топ-менеджером компании «Газпром-Медиа», апартаментами.
Пятый канал вчера в 16:19
Авто

МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве

В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Коммерсантъ вчера в 20:50
Армия и оружие

Пентагон проверил всех саудовских курсантов после стрельбы на базе

После устроенной курсантом из Саудовской Аравии стрельбы на военной базе Пентагон провёл проверку всех курсантов из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.
RT на русском вчера в 22:18
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Юрий Иванович Калинин
Российский политик
Российский государственный деятель. В 1992-1997 и 1998-2009 гг. занимая различные посты непосредственно руководил или курировал руководство уголовно-исполнительной системой в Российской Федерации. Член Совета Федерации.
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