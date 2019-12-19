Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» провела кадровые перестановки

Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы. Так, куратор шельфовых проектов компании Зелько Рунье теперь в статусе первого вице-президента будет отвечать за все нефтегазовые проекты.
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«Роснефть» провела кадровые назначения

ТАССвчера в 12:27

«Роснефть» провела масштабные перестановки в управленческом составе

Интерфаксвчера в 12:21

«Роснефть» провела кадровые перестановки

Коммерсантъвчера в 13:08

«Роснефть» провела масштабное изменение руководящего состава

URA.Ruвчера в 13:35

«Роснефть» провела перестановки в топ-менеджменте

Rambler News Serviceвчера в 12:30

«Роснефть» провела ряд кадровых изменений

ГЛАС.RUвчера в 12:30

«Роснефть» сменила нескольких вице-президентов

Finam.Ruвчера в 12:16
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Ранее власти Эстонии пригрозили сотрудникам Sputnik Estonia уголовным преследованием, если они не перестанут работать на МИА «Россия сегодня» до 1 января 2020 года.
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Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко

По результатам сегодняшних переговоров президентов России и Белоруссии осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности.
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Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
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Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
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Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
РИА Новости вчера в 16:59
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В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.
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Добавим, что ранее в ряде регионов пациенты, которые должны получать льготные или бесплатные лекарства, неоднократно жаловались на то, что этих препаратов по льготным категориям нет в аптеках и необходимые медикаменты можно только купить.
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В центре Москвы возобновилась стрельба

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
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Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
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Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
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Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
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На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

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Российские банки за 11 месяцев увеличили прибыль на 46%

Вклады физлиц в банках в ноябре выросли на 0,7% и составили 29,5 трлн руб.
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Биатлон

Опубликованы стартовые номера российских биатлонистов на спринт в Анси

В четверг, 19 декабря, во французском Анси стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
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Россияне научились обходить запрет на анонимность в сети

Основной драйвер развития всей киберпреступности, и, соответственно, привлекательность интернета для злоумышленников — анонимность действий в сети, пояснил "Газете.Ru" глава представительства Check Point Software Technologies Ltd. в России и СНГ Василий Дягилев.
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Первым замминистра здравоохранения Дагестана назначена Татьяна Беляева

Первым заместителем министра здравоохранения Дагестана назначена Татьяна Беляева.
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Армия Хафтара продвигается к центру Триполи

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара продвигается в сторону района ан-Нахда, расположенного близко к центру ливийской столицы Триполи, говорится в заявлении пресс-службы ЛНА в фейсбуке.
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Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

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Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
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На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
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Российский государственный деятель. В 1992-1997 и 1998-2009 гг. занимая различные посты непосредственно руководил или курировал руководство уголовно-исполнительной системой в Российской Федерации. Член Совета Федерации.
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