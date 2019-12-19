Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» сменила несколько вице-президентов

Из-за истечения трудового контракта и выхода на пенсию бывший вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин переходит на другую работу в компании, он будет курировать работу ветеранских организаций.
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«Роснефть» провела кадровые назначения

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Ведомости13:23

«Роснефть» провела перестановки в топ-менеджменте

Rambler News Service12:30

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Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
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Юрий Иванович Калинин
Российский политик
Российский государственный деятель. В 1992-1997 и 1998-2009 гг. занимая различные посты непосредственно руководил или курировал руководство уголовно-исполнительной системой в Российской Федерации. Член Совета Федерации.
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