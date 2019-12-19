Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» сменила несколько вице-президентов
Из-за истечения трудового контракта и выхода на пенсию бывший вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин переходит на другую работу в компании, он будет курировать работу ветеранских организаций.
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Политика
Путин назвал автора украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Политика
Ежегодная пресс-конференция Путина завершилась
В российской столице завершилась ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
Происшествия
Воспитатель московского детсада разрисовала малышей зеленкой, чтобы скрыть «побои»
Чтобы скрыть синяк на руке ребенка, женщина разрисовала своего воспитанника, а заодно и еще пол группы детей, зеленкой.
Игры
В январе подписчики Xbox Live Gold получат «Бэтмена» и «Теккен»
Styx: Shards of Darkness (Xbox One) — 1-31 января Первый сезон «Бэтмена» от Telltale (Xbox One) — 16 января-15 февраля Tekken 6 (Xbox 360, Xbox One) — 1-15 января LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (Xbox 360, Xbox One) — 16-31 января.
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые в скором времени получат обновление операционной системы до Android 10.
Происшествия
В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии
Неизвестные ранили Цотне Гамсахурдию, сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии в центральном районе Тбилиси Вера.
Общество
Путин пообещал достроить дорогу «Европа – Западный Китай»
Международный транспортный маршрут "Европа – Западный Китай" наилучшим образом отразится на межгосударственном сотрудничестве, Россия обязательно достроит свой участок этого коридора, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Кино
Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
Футбол
Леонид Слуцкий рассказал, какую задачу перед ним поставил «Рубин»
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о поставленных перед ним задачах.
Общество
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Футбол
Аршавин: с Малкомом и Кокориным «Зенит» сыграет в другой футбол
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что петербургский футбольный клуб «Зенит» играет в простой футбол, но с Малкомом и Кокориным все изменится.
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Происшествия
Панин подрался с таксистом в Петербурге
Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
Наука
Уходящий под воду сибирский ледник сняли из космоса
Ледник Купол Вавилова уходит под воду, превращаясь в ледяной поток, американские исследователи показали превращение на видео, создав модель на основе спутниковых снимков.
Здоровье
Медики рассказали о продуктах, которые могут избавить от храпа
Специалисты выявили продукты, употребление которых улучшает сон, и уменьшает интенсивность храпа.
Политика
Путин заявил, что Донбасс «порожняк не гонит»
Президент России Владимир Путин заявил, что в Донецкой и Луганской независимых республиках живут гордые люди, и там «порожняк не гонят».
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Авто
Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP
Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Политика
Путин обосновал присвоение Кадыровым звания Героя России
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил присвоение Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России.
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое
Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
Общество
Ветеран «Вымпела» связал нападение на приемную ФСБ с праздником органов безопасности
Эксперт не исключает, что напасть на приемную ФСБ могли лица, обладающие российским гражданством, однако связанные при этом с международными террористическими центрами.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.