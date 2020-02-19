Финансы
Известия«Роснефть» сократила сумму долга на 907 млрд рублей в 2019 году
Компания «Роснефть» за прошлый год сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 15,6%, или 907 млрд рублей, следует из финансовой отчетности компании за 2019 год. Отмечается, что чистый долг и торговые обязательства сократились на 174 млрд рублей.
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