с чего всё началось

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.

Гаджеты Представлены мобильные телефоны Nokia 125 и Nokia 150 Ряд простых мобильных телефонов Nokia пополнился двумя новыми моделями в виде Nokia 125 и Nokia 150. 6

Политика Дмитрий Песков заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом. 226

Экономика Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. 297

Технологии Новая версия Windows 10 доступна к установке на ПК Ожидалось, что итоговая версия Windows 10 May 2020 станет доступной для производителей ПК 28 апреля, а для простых юзеров – 12 мая, но планы изменились. 1

Общество Одобрены поправки о ваучерах вместо возврата денег туристам Российские туроператоры и транспортные компании смогут выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег, если поездка отменилась из-за коронавируса.

Экономика Путин обсудил с Сечиным вопросы поддержки компании государством Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным обсудил вопросы поддержки компании со стороны государства. 2

Музыка Группа Би-2 поделится историей своего первого музыкального альбома Российская музыкальная группа Би-2 отмечает 20 лет с момента выхода первого альбома с одноименным названием.

Общество Умер писатель Константин Крылов Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова. 104

Общество Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет. 506

Общество На Кубани с 23 мая отменят карантинные пропуска внутри муниципалитетов С 23 мая в Краснодарском крае отменят пропускной режим внутри муниципальных образований, общественный транспорт в городах и поселках начнет работать в полном режиме. 5