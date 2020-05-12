Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей
Президент Владимир Путин обсудил с главой «Роснефти» Игорем Сечиным меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
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Общество
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Интерфакс 09:18
Общество
Финляндия не собирается продлевать визы россиянам из-за коронавируса
В Финляндии не планируют продлевать действующие финские визы для россиян из-за ситуацией с коронавирусом.
Piter.tv 10:12
Экономика
Для пострадавших предприятий Кубани в два раза снижены налоги
Речь идет об организациях и индивидуальных предпринимателях из федерального и регионального перечня отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.
Администрация Краснодарского края 08:37
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Газета.Ru 02:21
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
Политика
После 22 мая на Украине опять продлят карантин
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что текущий карантин, действующий в стране до 22 мая, будет продлен после этой даты.
Pravda.Ru 02:19
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Гаджеты
Представлены мобильные телефоны Nokia 125 и Nokia 150
Ряд простых мобильных телефонов Nokia пополнился двумя новыми моделями в виде Nokia 125 и Nokia 150.
The GEEK 06:49
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в РФ
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал хайпом публикацию издания Financial Times о якобы заниженном числе жертв коронавируса в России.
РЕН ТВ 08:22
Общество
Прокурорам поручили следить за обеспечением выплат медикам
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам осуществлять надзор за обеспечением в регионах выплат медикам, борющимся с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 10:19
Хоккей
СКА подписал новый контракт с Йоонасом Кемппайненом
Петербургский дневник 08:43
Наука
Биологи подтвердили естественное происхождение коронавируса
В журнале Current Biology опубликовали итоги масштабной научной работы, проделанной коллективом китайских ученых, которые имеют непосредственное отношение к теме истинной природы коронавируса.
Live24 11:56
Общество
В России завершается период нерабочих дней
Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
Общество
Больше сотни новых зараженных выявлено в Свердловской области
В Свердловской области за сутки выявлено 139 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 10 мая в 03:47
Музыка
«Евровидение-2020» стартует 12 мая в режиме онлайн
Piter.tv 08:01
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Общество
Число безработных в России выросло почти вдвое
Число безработных в РФ к середине мая выросло в России почти вдвое, до более чем 1,4 млн человек.
ТАСС 11:20
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Шоу-бизнес
«Илья меня любил»: Екатерина Климова чувствует вину перед бывшим мужем
В разговоре с Борисом Корчевниковым Климова честно созналась: чувствует свою вину перед бывшим мужем до сих пор, а их расставание было очень эмоциональным.
Bimru.ru 04:51
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Общество
Семьи с детьми от трех до 16 лет получат разовую выплату
Сумма составит десять тысяч рублей. О выплате рассказал Владимир Путин в ходе обращения к жителям России.
Бугульминская газета вчера в 11:36
Космос
Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю
Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
ВОЗ: Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу
Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу.
Вести ФМ 08:28
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Общество
Роспотребнадзор может разрешить открытие салонов красоты
"Речь идет о требовании к парикмахерским и салонам красоты обеспечить наличие отдельных изолированных кабинетов для каждого обслуживаемого клиента", - сказал Титов.
Газета.Ru 10:34
Общество
В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
ТАСС 11:11
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17