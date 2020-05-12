Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей

Президент Владимир Путин обсудил с главой «Роснефти» Игорем Сечиным меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
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Сечин сообщил о сокращении инвестпрограммы «Роснефти» на 200 млрд руб

РБК09:40

Роснефть просит государство помочь во взаимоотношениях с банками

Эхо Москвы10:05

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Коммерсантъ08:01

Путин встретился с Сечиным

RT на русском07:17

Глава «Роснефти» попросил у Путина рассмотреть возможность увеличения лимитов на кредитора

ТАСС07:27

«Роснефть» просит смягчить банковскую политику в части кредитования

РЕН ТВ07:00

«Роснефть» оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году

РИА Новости07:22
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Автоматически обработано 7179 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Общество

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Интерфакс 09:18
144
Общество

Финляндия не собирается продлевать визы россиянам из-за коронавируса

В Финляндии не планируют продлевать действующие финские визы для россиян из-за ситуацией с коронавирусом.
Piter.tv 10:12
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Экономика

Для пострадавших предприятий Кубани в два раза снижены налоги

Речь идет об организациях и индивидуальных предпринимателях из федерального и регионального перечня отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.
Администрация Краснодарского края 08:37
9
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Газета.Ru 02:21
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Происшествия

Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ

Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
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Политика

После 22 мая на Украине опять продлят карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что текущий карантин, действующий в стране до 22 мая, будет продлен после этой даты.
Pravda.Ru 02:19
1
Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
1,3K
Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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Гаджеты

Представлены мобильные телефоны Nokia 125 и Nokia 150

Ряд простых мобильных телефонов Nokia пополнился двумя новыми моделями в виде Nokia 125 и Nokia 150.
The GEEK 06:49
6
Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
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Общество

Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в РФ

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал хайпом публикацию издания Financial Times о якобы заниженном числе жертв коронавируса в России.
РЕН ТВ 08:22
Общество

Прокурорам поручили следить за обеспечением выплат медикам

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам осуществлять надзор за обеспечением в регионах выплат медикам, борющимся с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 10:19
Хоккей

СКА подписал новый контракт с Йоонасом Кемппайненом

Петербургский дневник 08:43
Наука

Биологи подтвердили естественное происхождение коронавируса

В журнале Current Biology опубликовали итоги масштабной научной работы, проделанной коллективом китайских ученых, которые имеют непосредственное отношение к теме истинной природы коронавируса.
Live24 11:56
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Общество

В России завершается период нерабочих дней

Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
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Общество

Больше сотни новых зараженных выявлено в Свердловской области

В Свердловской области за сутки выявлено 139 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 10 мая в 03:47
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Музыка

«Евровидение-2020» стартует 12 мая в режиме онлайн

Piter.tv 08:01
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
3,8K
Общество

Число безработных в России выросло почти вдвое

Число безработных в РФ к середине мая выросло в России почти вдвое, до более чем 1,4 млн человек.
ТАСС 11:20
6
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Шоу-бизнес

«Илья меня любил»: Екатерина Климова чувствует вину перед бывшим мужем

В разговоре с Борисом Корчевниковым Климова честно созналась: чувствует свою вину перед бывшим мужем до сих пор, а их расставание было очень эмоциональным.
Bimru.ru 04:51
Политика

Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
273
Общество

Семьи с детьми от трех до 16 лет получат разовую выплату

Сумма составит десять тысяч рублей. О выплате рассказал Владимир Путин в ходе обращения к жителям России.
Бугульминская газета вчера в 11:36
Космос

Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю

Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru вчера в 15:05
2
Общество

ВОЗ: Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу

Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу.
Вести ФМ 08:28
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Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
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Общество

Роспотребнадзор может разрешить открытие салонов красоты

"Речь идет о требовании к парикмахерским и салонам красоты обеспечить наличие отдельных изолированных кабинетов для каждого обслуживаемого клиента", - сказал Титов.
Газета.Ru 10:34
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Общество

В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети

ТАСС 11:11
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Армия и оружие

В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования

Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
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