«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

Лукашенко ответил на слова о влиянии вирусов на его график

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.