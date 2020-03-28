Экономика
ТАСС«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Как говорится в распространенном в субботу сообщении компании, в результате соглашения "Роснефть" получит 9,6-процентный пакет собственных акций.
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Общество
В России за нарушение карантина хотят штрафовать
В Российской Федерации увеличат штрафы за нарушение режима карантина.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Общество
Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
Политика
Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Кремле.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Происшествия
Золотые слитки потеряли и нашли в Шереметьево
Экономика
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
Здоровье
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через месяц или чуть позже.
Происшествия
В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая вернулась в Приангарье из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Игры
Названы новые персонажи, которых могут добавить в Mortal Kombat 11
Список персонажей в Mortal Kombat 11 может пополниться еще 11 бойцами.
Экономика
Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Авто
ГИБДД РФ объявило в розыск более 80 тысяч автомобилей умерших россиян
ГИБДД объявила в розыск более 80 тысяч автомобилей, ранее зарегистрированных на умерших владельцев.
Наука
Иммунитет ослабляет избыток соли в пище
Как передает ToDay News Ufa со ссылкой на немецких учёных, которые ранее доказали, что соль повышает риск гипертании, также она очень сильно снижает иммунитет человека.
Здоровье
В Китае за сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае за последние сутки увеличилось на 45, до 81 тысячи 439, пять пациентов скончались, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Общество
Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится
Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Общество
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за туристов из Таиланда
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Кино
Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»
Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса Роспотребнадзор
Роспотребнадзор напомнил родителям о способах профилактики коронавируса для детей.
Политика
Трамп объяснил лидерство США по числу зараженных коронавирусом
Трамп объяснил лидерство США по числу зараженных коронавирусом Как сообщает Университет Джона Хопкинса, на момент публикации данного материала, США опередили Китай по числу заболевших – в Штатах подтверждено почти 86 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, против почти 82 тыс. случаев в КНР.
Футбол
Умер 14-летний футболист испанского «Атлетико»
Общество
Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
Гаджеты
Анонс NVIDIA Ampere перенесён на сентябрь вслед за Computex 2020
Источник изображения: NVIDIA Организаторы одной из самых важных для отрасли компьютерных выставок на днях были вынуждены заявить, что переносят Computex 2020 с начала июня на конец сентября, а продолжительность мероприятия сокращается с пяти до трёх дней.
Авто
В Европе появится самый мощный Ford Mustang
Стоит отметить, что компания Ford из-за жёстких экологических стандартов решила не поставлять Mustang Shelby GT500 в Европу.