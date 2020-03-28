«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

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