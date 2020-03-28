Экономика
РБК«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
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Экономика
6,5 миллиардов выделят на Центральный мост в Новосибирске
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Общество
В США от коронавируса скончался младенец
В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Транспорт
Губернатор и мэр посмотрели, что осталось от капремонта дороги в Южно-Сахалинске после зимы
Состояние южно-сахалинских дорог, капитально отремонтированных в прошлом году и переживших первую зиму, проверили сегодня губернатор области Валерий Лимаренко и мэр областного центра Сергей Надсадин.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
Почта России переходит на особый режим работы
Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Политика
Российские военные вирусологи начали работу в итальянском Бергамо
На территории авиабазы ВВС Италии в пригороде Бергамо развёрнуты лаборатория и пункты спецобработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.
Космос
К Земле движется астероид размером с половину Эвереста
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Космос
Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС
На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Общество
Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Футбол
Футболисты «Ювентуса» отказались от зарплаты за четыре месяца
Итальянский футбольный клуб «Ювентус» объявил о достижении договорённости с игроками команды об урезании заработной платы на период пандемии коронавируса.
Общество
Жена премьера Канады сообщила о выздоровлении от коронавируса
Жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо сообщила, что вылечилась от коронавируса COVID-19.
Общество
«Победа» приостановила все полеты
Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Единоборства
Президент UFC объяснил, почему так важен бой Хабиба и Фергюсона
Президент UFC, Дана Уайт, объяснил, почему для него так важно в условиях пандемии коронавируса провести турнир UFC 249, главным событием которого станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Общество
В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом
228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
Общество
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является, посильной нагрузкой на компанию.
Общество
В NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну
Специалисты иностранного издания NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
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