Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» теряет запасы терпения

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В инвентаризации могли принять участие крупные (с запасами свыше 5 млн тонн) сухопутные месторождения, не имеющие налоговых льгот. У «Роснефти» в периметр таких активов попадало 199 месторождений. Компания представила в госкомиссию по запасам Роснедр (ГКЗ) анализ 99 месторождений.
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