Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» теряет запасы терпения
В инвентаризации могли принять участие крупные (с запасами свыше 5 млн тонн) сухопутные месторождения, не имеющие налоговых льгот. У «Роснефти» в периметр таких активов попадало 199 месторождений. Компания представила в госкомиссию по запасам Роснедр (ГКЗ) анализ 99 месторождений.
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Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
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Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
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Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
Политика
Китай и США могут в январе заключить первую часть торгового соглашения
«По приглашению правительства США член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, глава делегации Китая на торговых переговорах с США Лю Хэ с 13 по 15 января посетит Вашингтон и подпишет первую фазу торгового соглашения с США», — сказал Гао Фэн.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января.
Армия и оружие
WP: Иран выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
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Космос
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Происшествия
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Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
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Пушков: война с Ираном могла бы похоронить Трампа
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что президент США Дональд Трамп «поступил здраво», отказавшись от военных действий в отношении Ирана, и то, что война с Тегераном «могла бы похоронить» американского лидера.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
Общество
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Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Происшествия
В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Шоу-бизнес
Девушка Илона Маска спровоцировала слухи о своей беременности
Некоторые подписчики знаменитости восприняли публикацию, как сообщение о беременности, начав поздравлять «будущую мать».
Общество
Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану
Стоимость техасской светлой нефти (WTI) снизилась в среду до $60 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Ерозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Хоккей
Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Армия и оружие
Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»
Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Футбол
Мбаппе отказался говорить о продлении контракта с «ПСЖ»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказался говорить о продлении контракта с клубом после разгромной победы в четвертьфинальном матче Кубка французской лиги с «Сент-Этьеном» (6:1). В этой встрече Мбаппе провёл один из голов.
Финансы
Курс рубля: евро опустился ниже 68 рублей
Преодолена психологическая отметка: впервые с января 2018 года курс евро упал ниже 68 рублей.
Политика
Зеленский призвал Канаду помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Канаду и другие страны мира присоединиться к расследованию крушения самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
Шоу-бизнес