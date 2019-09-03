с чего всё началось

«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.

Политика Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «ножки и рожки» Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от неё останутся «ножки и рожки».

Происшествия Девочка из России утонула в бассейне в Турции «3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.

Политика Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.

Космос Робот «Федор» поработал дрелью на МКС Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Происшествия На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.

Происшествия Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.

Происшествия Пропавшую 8-летнюю девочку всю ночь искали в лесу Девочка может быть в лесу в окрестностях села Паниковец Елецкого района, где она живет вместе с матерью, переехавшей в Липекую область из Белоруссии.

Общество Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.

Политика Путин прибыл на ВЭФ во Владивосток Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в пятом Восточном экономическом форуме.

Общество Суд оштрафовал свердловчанина на 20 тысяч за табличку Никсону Ревдинский суд оштрафовал Петра Кикилыка, пытавшегося установить памятную доску 37 президенту США Ричарду Никсону.

Авто ГАЗ представил модернизированный «Соболь» Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.

Происшествия Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест Напомним, на студента Высшей школы экономики Егора Жукова было заведено уголовное дело о массовых беспорядках во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.

Происшествия В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.

Гаджеты Samsung создаст очередной смартфон со складным экраном Корпорация Samsung планирует создание нового смартфона линейки Fold со складным экраном.

Происшествия В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

Футбол Алекс Крал сомневался в переходе в «Спартак» Новичок «Спартака» Алекс Крал признался, что долгое время раздумывал над предложением московского клуба.

Политика Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Происшествия Взрыв в Антверпене разрушил три дома Взрыв, произошедший во вторник в Вилрейке - округе Антверпена, практически снес три малоэтажных дома, сообщил бельгийский телеканал RTBF.

Политика Россияне сочли США главным источником террористической угрозы Большинство россиян (53%) назвали маловероятными террористические атаки на российских граждан.