с чего всё началось

«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.

Общество Половина женщин в России оказались безработными За прошлый год в России были трудоустроены лишь 53,2% женщин, свидетельствует свежая статистика Росстата.

Происшествия В ДТП с автобусом под Волгоградом погиб один человек Легковушка и автобус столкнулись утром в среду под Волгоградом, погиб один человек, шестеро получили ранения.

Политика Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.

Экономика Минсельхоз назвал объём ущерба аграриев от ЧС в 2019 году Первый замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов рассказал об объёме ущерба, который понесли российские аграрии от последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году.

Происшествия В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25 В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.

Футбол Ультрас «Интера» вступились за фанатов «Кальяри», оскорбивших Лукаку на расовой почве Ультрас «Интера» встали на защиту фанатов «Кальяри» после того, как те расово оскорбили Ромелу Лукаку во время матча между командами в 2-м туре серии А. — Привет, Ромелу.

Политика В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с корью на Украине Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала о ситуации с заболеваемостью корью в разных странах мира.

Происшествия Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.

Происшествия Туман стал причиной задержек рейсов в тюменском аэропорту Рощино Из-за плохой видимости утром 4 сентября в международном аэропорту Рощино больше десяти рейсов не вылетели вовремя.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег с помощью соцсетей Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег через соцсети.

Политика Huawei предъявила США список претензий Не ограничиваясь попытками что-то найти на компанию, США активно мешают нормальному ведению дел — например, затягивают выдачу виз и тормозят грузы, отмечают в Huawei.

Общество Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.

Армия и оружие ВВС США хотят закупить две установки, копирующие С-300 Портал «Уорзон» сообщил о намерении ВВС США приобрести две транспортно-пусковые установки, которые внешне и по техническим характеристиками напоминают российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Теннис Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.

Авто Смешные и странные ролики августа Ответим трудовым будням очередной подборкой автомобильных коубов — дюжиной смешных и удивительных роликов, которые впечатлили нас в прошедшем месяце.

Здоровье Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.