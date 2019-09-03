Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
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с чего всё началось
«[Мы] считали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства «Транснефти» принести Герхарду Шредеру извинения в связи с некорректными и неспровоцированными публичными комментариями <…> в его адрес», — заявили в «Роснефти».Daily Stormвчера в 02:28
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«Роснефть» призвала руководство «Транснефти» извиниться перед Герхардом Шредером
Эхо Москвы02 сентября в 20:47
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:24, Вашингтон
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В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
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Ультрас «Интера» встали на защиту фанатов «Кальяри» после того, как те расово оскорбили Ромелу Лукаку во время матча между командами в 2-м туре серии А. — Привет, Ромелу.
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Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа.
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Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
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