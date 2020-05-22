Экономика
REGNUM«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
Москва, 21 мая 2020, 17:06 — REGNUM Российская государственная корпорация «Роснефть» подала иск к холдингу РБК на рекордную для медиарынка сумму — 43 млрд рублей. Об этом сообщает РБК, редакция которого уже получила копию искового заявления.
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Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 16:31
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости 18:23
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
Происшествия
Красноярский краевой суд отказался выпустить из СИЗО Анатолия Быкова
Красноярский краевой суд оставил под стражей предпринимателя и бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова, апелляция его защиты на арест была отклонена.
Интерфакс 04:25
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb 18:24
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM 13:30
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
Хоккей
Задоров заявил, что не против подраться с Овечкиным
Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вспомнил о потасовке между форвардом «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым и нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
RT на русском 16:43
Происшествия
В Пакистане на месте крушения Airbus A320 найден живой ребенок
На месте крушения Airbus A320 в Пакистане нашли живого ребенка. Его семья, очевидно, проживала в одном из домов, на которые упал самолет.
Вести.Ru 19:01
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 07:15
Общество
В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах
"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева.
Газета.Ru 07:15
Здоровье
Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, 327 тысяч умерли.
РИА Новости 09:36
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28
Общество
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - написал Собянин в своем блоге в четверг.
Интерфакс вчера в 13:07
Общество
Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику
Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК 07:00
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Экономика
Госдума изменила арендные отношения в пандемию
Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки о льготах для арендаторов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
REGNUM 05:23
Шоу-бизнес
Светлана Светличная ответила на слухи о романе с Прохором Шаляпиным
80-летняя оветская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, звезда фильмов "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", "Семнадцать мгновений весны" прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что десять лет назад у нее был роман с 36-летним российским певцом Прохором Шаляпиным.
Московский Комсомолец 12:04