Экономика
REGNUM«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
Москва, 21 мая 2020, 17:06 — REGNUM Российская государственная корпорация «Роснефть» подала иск к холдингу РБК на рекордную для медиарынка сумму — 43 млрд рублей. Об этом сообщает РБК, редакция которого уже получила копию искового заявления.
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с чего всё началось
Оценку ущерба, нанесенного провокационным заявлением, «Роснефть» обосновала тем, что после выхода материала ее акции показывали худшую динамику по сравнению с отраслевым индексом ММВБ «Нефть и газ» (0,4% против 1,5%).Adindex.ruвчера в 11:43
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Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Главконтроль Москвы пообещал отменить некорректные штрафы «Социального мониторинга»
Начальник Главного контрольного управления города Москвы (Главконтроль) Евгений Данчиков пообещал, что все несправедливые штрафы, выписанные москвичам с помощью приложения "Социальный мониторинг", будут отменены.
ТАСС 20 мая в 22:17
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Общество
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета вчера в 06:30
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru вчера в 15:10
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия вчера в 09:48
Общество
Не все жители Волгоградской области обязаны носить маски и перчатки
Масочный режим начал действовать в Волгоградской области накануне.
МТВ онлайн вчера в 13:57
Общество
СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
Компания вчера в 05:50
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Киберспорт
Выход шутера Valorant состоится 2 июня
Матч ТВ вчера в 11:16
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
Политика
Китай признал ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса
Китай признал допущенные ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:59
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
Общество
Массово сажать за серые зарплаты предложили в России
С предложением ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты выступил сенатор Анатолий Артамонов.
LentaChel.ru вчера в 22:28
Культура
«Россия 24» отказала Михалкову в показе очередного выпуска «Бесогона»
Михалков отметил, что программа всегда делалась для зрителей, а канал "Россия 24" оказывал поддержку в распространении мыслей, озвученных в "Бесогоне", до широкой аудитории, но, как добавил режиссёр, если и в дальнейшем канал откажет в сотрудничестве, то программа всё равно будет выходить в интернете.
Ревизор.ру 19 мая в 08:48
Экономика
В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
Газета.Ru вчера в 03:31
Игры
Steam поможет вспомнить забытые в библиотеке игры — в магазине началась «Весенняя уборка»
В Steam началась «Весенняя уборка», во время которой магазин напомнит пользователям об играх из их библиотеки.
CyberSport.ru вчера в 23:30
Общество
Ежегодная сессия заксобрания Китая открывается в Пекине
Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей ВСНП каждый год открывается в Пекине 5 марта, но в этом году мероприятие из-за эпидемии было перенесено на 22 мая.
ПРАЙМ вчера в 17:26
Экономика
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
РИА Новости 20 мая в 11:01
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами министра обороны страны Сергея Шойгу, который 21 мая отмечает 65-летие, сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Экономика
«Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты
На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.
Коммерсантъ вчера в 14:34
Общество
Минпросвещения: российские школьники получат аттестаты до 15 июня
Выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ получат аттестаты до 15 июня.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 07:45
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру 20 мая в 07:31
Общество
Стали известны особенности проведения ЕГЭ
Об особенностях проведения экзамена стало известно «Известиям».
Lenta.ru вчера в 19:01
Здоровье
СКАЗАНО: главврач соль-илецкой больницы о продлении карантина
Главврач ГБУЗ «Городская больница» г. Соль-Илецка Александр Пензяков сообщил об эпидемиологической ситуации и продлении/снятии карантина в Соль-Илецке.
Saltday.ru 20 мая в 07:00