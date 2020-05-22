Москва, 21 мая 2020, 17:06 — REGNUM Российская государственная корпорация «Роснефть» подала иск к холдингу РБК на рекордную для медиарынка сумму — 43 млрд рублей. Об этом сообщает РБК, редакция которого уже получила копию искового заявления.

«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка

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