Экономика
МонаВистаРоснефть требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
Компания "Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы иск к медиахолдингу РБК на сумму 43 миллиарда рублей.
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«Кто в лесу главный?» Почему Игорь Сечин оценил вред от заголовка РБК в 43 млрд рублей
Новая газетавчера в 04:15
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Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
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Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
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