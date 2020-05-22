Экономика

МонаВистаМонаВистаРоснефть требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

Компания "Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы иск к медиахолдингу РБК на сумму 43 миллиарда рублей.
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По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
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Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
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Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
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Общество

Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
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