Экономика

МонаВистаМонаВистаРоснефть требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

Компания "Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы иск к медиахолдингу РБК на сумму 43 миллиарда рублей.
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