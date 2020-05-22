Компания "Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы иск к медиахолдингу РБК на сумму 43 миллиарда рублей.

Политика На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников. 12

Происшествия Бойня на Житомирщине: стрелок рассказал свою версию произошедшего Подозреваемый в расстреле семерых нацгвардейцев в Житомире Анатолий Захаренко в ходе судебного заседания рассказал свою версию произошедшего на берегу пруда 22 мая.

Хоккей Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.

Общество Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. 365

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 989

Энергетика Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. 44

Общество Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 1,6K

Футбол Новый сезон чемпионата Франции начнется 22 августа «После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — говорится в протоколе заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Авто Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus Румынское подразделение Dacia – дочернее предприятие французского автопроизводитля Renault - готовит к презентации новый бюджетный кроссоверообразный универсал, который в модельной линейке бренда заменит универсал Logan MCV и компактвэн Lodgy. 2

Происшествия Воронцов стал фигурантом еще одного дела Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, поводом стало заявление женщины, которая потребовала привлечь к ответственности людей, распространивших в социальных сетях ее интимные фото. 3

Здоровье RT и журналист Красовский выпустили фильм про выживших после ИВЛ RT и журналист Антон Красовский представили фильм «Выжить после ИВЛ» в рамках проекта «Эпидемия».

Общество Испания с июля начнет принимать иностранных туристов Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов, заявил глава правительства страны Педро Санчес. 3

Общество Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая. 109

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 99