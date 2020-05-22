Экономика
МонаВистаРоснефть требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
Компания "Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы иск к медиахолдингу РБК на сумму 43 миллиарда рублей.
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«Кто в лесу главный?» Почему Игорь Сечин оценил вред от заголовка РБК в 43 млрд рублей
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что проводит переговоры с представителями других стран на тему туризма.
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Два человека погибли при пожаре в квартире дома в Выборгском районе Петербурга, сообщило городское управление МЧС.
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РБК вчера в 08:57
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В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом
Еще 59 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки.
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В Казани собака насмерть загрызла хозяйку
В Казани собака насмерть загрызла свою хозяйку, сообщило региональное управление СК.
РИА Новости 14:14
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Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews вчера в 07:38
Армия и оружие
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
Сразу несколько украинских СМИ сообщили о переоснащение ВВС Украины новыми боевыми самолетами в течение 2021–2035 годов, которое будет выполнено в три этапа.
Военное дело 08:10
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Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM вчера в 13:30
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Коммерсантъ 07:39
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Администрация президента Дональда Трампа задумалась о создании специальной комиссии, которая начнёт проверять обоснованность блокировки и удаления американскими соцсетями материалов в поддержку консервативных ценностей.
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На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
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Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
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Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
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В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
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