Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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СЖР назвал сумму иска «Роснефти» к РБК неадекватной

ТАССвчера в 14:53

«Кто в лесу главный?» Почему Игорь Сечин оценил вред от заголовка РБК в 43 млрд рублей

Новая газета04:15

Союз журналистов назвал сумму иска «Роснефти» к РБК неадекватной

Коммерсантъвчера в 17:55

«Влиять на цену акций могло все что угодно»: что говорят финансисты о рекордном иске «Роснефти» к РБК

Forbesвчера в 14:47

Зачем «Роснефть» рассылает черные метки независимым СМИ

Ведомости05:14

Союз журналистов назвал неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК

РБКвчера в 15:47

Союз журналистов счел неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК

Эхо Москвывчера в 19:08
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Происшествия

Число жертв пожара в больнице в Татарстане выросло до трех

Интерфакс 18:45
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Кино

В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести

Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru вчера в 03:21
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Футбол

«Рубин» договорился с игроками о продлении контрактов до конца сезона

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что клуб продлит соглашения со всеми игроками с истекающими контрактами до конца сезона.
Sports.ru 14:48
Происшествия

Совладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой.
Ведомости 16:20
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Здоровье

В Крыму спрогнозировано завершение пандемии коронавируса

Ученые из Крымского федерального университета (КФУ) спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в регионе, сообщает пресс-служба КФУ.
Live24 06:04
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Здоровье

9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

Зарегистрирован один летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Телепорт 19 мая в 04:36
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Происшествия

Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Пакистане

В Сети появились первые видеокадры с места крушения пассажирского самолета в пакистанском городе Карачи.
Известия 07:56
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Здоровье

Врач: в Дагестане занижены цифры заболеваемости коронавирусом

Врачи обошли госпитали города, чтобы оценить ситуацию и эффективность лечения инфицированных коронавирусом.
ИА Красная Весна 14:04
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Общество

Каршеринг может возобновить работу в Москве с 25 мая

С 25 мая в городе может возобновить работу каршеринг. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Москва 24 вчера в 13:26
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Общество

В Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:38
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Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
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Политика

Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию

Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
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Авто

В России отзывают BMW из-за проблем с подушками безопасности

Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.
Коммерсантъ 07:55
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Гаджеты

Vivo раскрыла облик смартфона с передовой камерой X50 Pro

Китайская компания Vivo показала, как будет выглядеть новые смартфоны X50 и X50 Pro, официальная презентация которых пройдет в первый день лета.
Live24 14:54
Здоровье

Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса

По словам ученых, во время пандемии смертность от болезней печени резко увеличилась - около 80% больных циррозом умерли от заболеваний легких.
Сайт интересных новостей 14:49
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Экономика

Китайская экономика откатилась на 40 лет назад

Экономика КНР оказалась отброшенной на 40 лет назад. Китайский ВВП ушел в минус на 6,8%.
Газета.Ru 14:36
29
Общество

Великобритания намерена покончить с зависимостью от китайского импорта

Великобритания намерена покончить с зависимостью от китайского импорта.
Газета.Ru 11:45
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Экономика

ФНС упростила подачу заявлений на субсидию в 1 МРОТ для ИП

Индивидуальные предприниматели (ИП) теперь могут сформировать заявление на получение субсидии в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) без квалифицированной электронной подписи, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
ПРАЙМ вчера в 13:43
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Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Газета.Ru 09:47
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Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

Известия 10:52
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Общество

Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию

По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
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Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
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Шоу-бизнес

Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым

Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
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Общество

СМИ сообщили о госпитализации Кадырова в связи с коронавирусом

ИА Новороссия вчера в 12:17
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Игры

В Star Citizen уже можно поиграть бесплатно

Новым игрокам будет доступен весь имеющийся в игре контент, включая корабли UEE Navy: ассортимент бесплатных звездолётов собираются менять ежедневно, так что при желании можно познакомиться со всеми уже вышедшими.
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Политика

США внесли в санкционный список 24 китайские организации

Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
Известия 17:20
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Политика

Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России

«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
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Политика

В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции

Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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