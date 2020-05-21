Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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с чего всё началось
Оценку ущерба, нанесенного провокационным заявлением
, «Роснефть» обосновала тем, что после выхода материала ее акции показывали худшую динамику по сравнению с отраслевым индексом ММВБ «Нефть и газ» (0,4% против 1,5%).
Adindex.ru11:43

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«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей из-за заголовка издания

Дождь12:40

СЖР назвал сумму иска «Роснефти» к РБК неадекватной

ТАСС14:53

Союз журналистов назвал неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК

РБК15:47

«Влиять на цену акций могло все что угодно»: что говорят финансисты о рекордном иске «Роснефти» к РБК

Forbes14:47

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в 43 млрд рублей

Ведомости10:06

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

Коммерсантъ09:58

В Союзе журналистов России раскритиковали иск «Роснефти» к РБК на 43 миллиарда рублей

Эхо Москвы17:06
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Общество

Мурашко: все компенсации медикам были выплачены к 15 мая

К 15 мая все компенсации медперсоналу, работающему с заразившимися коронавирусом COVID-19, были выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 14:51
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
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Шоу-бизнес

Самойлова требует половину доходов Джигана после развода

Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит вчера в 11:17
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
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Финансы

В Минэкономразвития спрогнозировали среднегодовой курс доллара

В последующие годы курс доллара начнет снижаться. В 2022 году он составит 73,3 рубля, а в 2023 году – 72,1 рубля.
Профиль 16:51
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Здоровье

Названы округа-лидеры по числу зараженных коронавирусом в Подмосковье

Самым «зараженным» городским округом Подмосковья является Красногорск (1498 инфицированных).
Live24 вчера в 02:16
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Политика

Сенаторы США предложили штрафовать Китай из-за Гонконга

Вашингтон, 21 мая 2020, 23:23 — REGNUM Антикитайские штрафные санкции предложили ввести два американских сенатора в отношении структур, который будут участвовать в исполнении Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, пишет 21 мая The Wall Street Journal.
REGNUM 16:23
Игры

Инсайдер: Konami продолжает работу над переосмыслением Silent Hill

CyberSport.ru 09:12
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Политика

В России возобновили подготовку голосования по конституции

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
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Политика

Трампу хотят запретить выходить из договоров без разрешения Конгресса

Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий президенту выходить из международных договоров без разрешения Конгресса.
НТВ 15:30
Общество

Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат

Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
22
Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
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Общество

Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI

В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователям предлагается шестая часть культовой серии Civilization.
Российская газета 11:15
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Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес взволновала фанатов пугающим селфи

На днях Дженнифер Лопес опубликовала традиционное мотивирующее селфи с тренировки.
Popcornnews.ru 11:20
Происшествия

Баллон с хлором взорвался рядом с НМИЦ им. Приорова в Москве

Вблизи от Центрального НИИ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова в Москве произошел взрыв 40-литрового баллона с хлором, сообщает РЕН ТВ.
Известия 16:40
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании в школах

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании чувства патриотизма у детей, а также уважении «к подвигам героев Отечества».
Daily Storm 12:20
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Здоровье

В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду

Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.
РИА Новости 15:15
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Гаджеты

Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek

Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
Astera вчера в 15:21
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
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Наука

Ученые выяснили происхождение гемоглобина

РИА Новости вчера в 11:59
2
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты попал в больницу

Тренер по сквошу Дмитрий Иванов, являющийся бывшим мужем певицы Лолиты Милявской, был госпитализирован с множественными травмами.
Сайт интересных новостей 08:31
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
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Футбол

Геннадий Орлов: «Говорят, дагестанцы сами виноваты. Это верно. Но почему у них не было медобеспечения?»

Интервью экс-тренера «Анжи» Гаджи Гаджиева Нужно говорить правду про Дагестан — Исполком РФС принял верное решение — сезон надо доигрывать, — уверен Орлов.
Спорт-Экспресс 13:00
Армия и оружие

Украина показала «бронированный кулак НАТО» у границ России

Учения в Латвии, проходящие в рамках программы НАТО расширенного передового присутствия Enhanced Forward Presence, наглядно показывают «бронированный кулак в действии», предназначенный для «сопротивления возможным агрессивным действиям Кремля против стран Прибалтики и Польши», пишет Defense Express.
Lenta.ru 17:17
Шоу-бизнес

Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании

Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru 15:24
3
Экономика

Курс биткоина опускался ниже $9000 впервые за неделю

В четверг, 21 мая, курс биткоина на бирже Binance на короткий промежуток времени опустился ниже отметки в $9000 впервые с 13 мая.
РБК 11:24
Наука

Создан бионический глаз, который позволит человеку видеть в темноте

Высокая чувствительность позволяет им превосходить оптический диапазон длины волн человеческого глаза.
Rusargument 04:20
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Армия и оружие

Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии

Lenta.ru 11:23
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Политика

Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН

Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, сообщила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
РИА Новости 06:00
Экономика

Эксперт спрогнозировал падение доходов россиян более чем на 25%

Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно.
Клопс 15:48
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