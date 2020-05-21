с чего всё началось

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 1

Шоу-бизнес Самойлова требует половину доходов Джигана после развода Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит». 24

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 217

Финансы В Минэкономразвития спрогнозировали среднегодовой курс доллара В последующие годы курс доллара начнет снижаться. В 2022 году он составит 73,3 рубля, а в 2023 году – 72,1 рубля. 1

Политика Сенаторы США предложили штрафовать Китай из-за Гонконга Вашингтон, 21 мая 2020, 23:23 — REGNUM Антикитайские штрафные санкции предложили ввести два американских сенатора в отношении структур, который будут участвовать в исполнении Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, пишет 21 мая The Wall Street Journal.

Политика Трампу хотят запретить выходить из договоров без разрешения Конгресса Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий президенту выходить из международных договоров без разрешения Конгресса.

Общество Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты. 22

Общество Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователям предлагается шестая часть культовой серии Civilization. 4

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес взволновала фанатов пугающим селфи На днях Дженнифер Лопес опубликовала традиционное мотивирующее селфи с тренировки.

Происшествия Баллон с хлором взорвался рядом с НМИЦ им. Приорова в Москве Вблизи от Центрального НИИ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова в Москве произошел взрыв 40-литрового баллона с хлором, сообщает РЕН ТВ.

Здоровье В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram. 3

Экономика Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. 1

Шоу-бизнес Экс-супруг Лолиты попал в больницу Тренер по сквошу Дмитрий Иванов, являющийся бывшим мужем певицы Лолиты Милявской, был госпитализирован с множественными травмами. 75

Армия и оружие Украина показала «бронированный кулак НАТО» у границ России Учения в Латвии, проходящие в рамках программы НАТО расширенного передового присутствия Enhanced Forward Presence, наглядно показывают «бронированный кулак в действии», предназначенный для «сопротивления возможным агрессивным действиям Кремля против стран Прибалтики и Польши», пишет Defense Express.

Шоу-бизнес Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку. 3

Экономика Курс биткоина опускался ниже $9000 впервые за неделю В четверг, 21 мая, курс биткоина на бирже Binance на короткий промежуток времени опустился ниже отметки в $9000 впервые с 13 мая.

Политика Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, сообщила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.