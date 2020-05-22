Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Читать в источнике
Оценить1,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
«Кто в лесу главный?» Почему Игорь Сечин оценил вред от заголовка РБК в 43 млрд рублей
Новая газетавчера в 04:15
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews вчера в 07:38
Политика
Посольство ответило на грант США по анализу «дезинформации» России
Бюро по международным связям с общественностью Госдепа США разместило на сайте grants.gov заявку на выдачу гранта на «разоблачение дезинформации российского здравоохранения».
РБК 02:36
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним
Недавно певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сообщили о разводе.
ФАН 21 мая в 17:32
Происшествия
Арендатор пруда застрелил семерых рыбаков из Киева
Вести.Ru вчера в 06:51
Происшествия
Совладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой.
Ведомости вчера в 16:20
Армия и оружие
Территорию Украины обстреливают «российские курсанты» — Резников
Киев, 23 мая 2020, 08:26 — REGNUM Курсанты российских артиллерийских учебных заведений якобы ездят в Донбасс «сдавать экзамены».
REGNUM 01:26
Здоровье
В Кировской области умер седьмой человек с коронавирусом
Женщина страдала сопутствующими хроническими заболеваниями. Общее количество умерших от коронавируса таким образом выросло до 7 человек.
Вятка Областная вчера в 05:44
Политика
Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу (ДОН).
Коммерсантъ 21 мая в 13:52
Футбол
Золотая медаль ЧМ-2018 по футболу продана с аукциона
Российская газета 04:19
Армия и оружие
Два самолета Ту-142М3 провели плановый полет над Тихим океаном
Владивосток, 23 мая 2020, 10:50 — REGNUM Плановый полет общей протяженностью в 9 тысяч километров выполнили два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ, принадлежащих к морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ.
REGNUM 03:50
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».
RT на русском 04:47
Общество
Испытание российской вакцины от коронавируса прошло на людях
Неофициальное испытание вакцины от коронавируса прошло в России и дало положительный результат Проверили на себе новый препарат от COVID – 19 специалисты исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
КМВ Новости вчера в 03:22
Единоборства
Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом
Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 09:08
Общество
В Петербурге упростили выплаты пенсионерам за самоизоляцию
В Петербурге изменен порядок выплат пенсионерам, которые соблюдали режим самоизоляции, деньги они получат автоматически вместе с пенсией, сообщает администрация Северной столицы.
Российская газета 05:04
Футбол
«Барселона» и «Манчестер Сити» могут обменяться игроками
Как сообщает Mundo Deportivo, "Барселона" и "Манчестер Сити" готовят обмен игроками.
Bobsoccer 03:47
Здоровье
В Челябинской области умерли 27 зараженных коронавирусом
Число заболевших выросло до 2199 человек За минувшие сутки в Челябинской области умерло еще два человека, инфицированные COVID-19.
Правда УрФО 03:31
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Экономика
Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту
На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
Nord-News вчера в 10:27
Политика
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
Финансы
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
Российская газета 21 мая в 16:05
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38