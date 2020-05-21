Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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с чего всё началось
Оценку ущерба, нанесенного провокационным заявлением, «Роснефть» обосновала тем, что после выхода материала ее акции показывали худшую динамику по сравнению с отраслевым индексом ММВБ «Нефть и газ» (0,4% против 1,5%).Adindex.ru11:43
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Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Биатлон
Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону
Александр Касперович, личный тренер лидера сборной России по биатлону Александра Логинова, объяснил, почему согласился на работу в национальной команде Болгарии.
Metaratings 11:30
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40
Футбол
Адурис объявил о завершении карьеры
Газета.Ru вчера в 11:38
Киберспорт
Стала известна дата выхода Valorant
Riot Games объявила дату выхода Valorant. Официальный релиз шутера состоится 2 июня. Ролик анонса разместили на YouTube.
CyberSport.ru 11:09
Культура
Дэвид Линч выложил анимационную короткометражку про пожар
ИА InterMedia 07:14
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Общество
В Башкирии внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности
Радий Хабиров предложил правительству внести некоторые изменения в документ и поручил вернуть пожилым людям возможность выезжать в сады.
Kursk.com 12:07
Политика
Oxford Economics: Трамп может проиграть выборы из-за эпидемии COVID-19
Из-за эпидемии коронавируса президент США Дональд Трамп может потерпеть поражение на выборах главы государства в ноябре 2020 года.
Международная жизнь 11:37
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News 08:14
Футбол
Хаджикадунич последним вернулся в расположение «Ростова»
Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич вернулся в расположение команды из Швеции.
Матч ТВ 14:15
Наука
Впервые зафиксированы связанные спиновые состояния ядра и электрона
Индикатор вчера в 13:38
Культура
Руби Роуз отказалась от съемок в новом сезоне «Бэтвумен»
Австралийская актриса и певица Руби Роуз отказалась от участия в сериале «Бэтвумен» через пару дней после финала стартового сезона.
РБК 09:14
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Киберспорт
В июне к Borderlands 3 выпустят дополнение Bounty of Blood: A Fistful of Redemption
Игромания.ру 13:02
Футбол
Виктор Гончаренко рассказал о трансферных целях ЦСКА
Чемпионат 14:59
Общество
Какие периоды стажа больше не войдут в пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали, какие периоды больше не войдут в пенсионный стаж.
МонаВиста 13:07
Экономика
Российская промышленность упала на 6,6% в апреле
За апрель промышленное производство упало на 6,6% в годовом выражении, а по сравнению с мартом 2020 г. – сразу на 9,2%, сообщил Росстат.
Ведомости 14:39
Происшествия
Главврач Сергачской ЦРБ занижала статистику по коронавирусу
В четверг, 21 мая в Нижегородской области стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главного врача Сергачской ЦРБ Татьяны Кулуевой.
Kursk.com 12:35
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Общество
Эдуард Лысенко: Работодатели смогут управлять рабочими пропусками своих сотрудников на mos.ru
Работодатели смогут управлять цифровыми рабочими пропусками своих сотрудников на mos.ru.
Эхо Москвы 13:38
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
В Венесуэле задержали 66 участников операции по свержению Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента.
РИА Новости 14:42
Культура
Журналист доказал, что Disney создаёт песни для мультфильмов по шаблонам
Репортёр канадской вещательной компании CBC Джастин Макэлрой доказал, что студия Disney пишет песни для своих мультфильмов по одинаковым шаблонам.
News.ru 07:54