Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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с чего всё началось
Оценку ущерба, нанесенного провокационным заявлением, «Роснефть» обосновала тем, что после выхода материала ее акции показывали худшую динамику по сравнению с отраслевым индексом ММВБ «Нефть и газ» (0,4% против 1,5%).Adindex.ruвчера в 11:43
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Здоровье
Главврач краевой больницы прокомментировал ситуацию с вахтовиками
7 канал Красноярск 00:16
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Общество
В Удмуртии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом
Глава региона сообщил о выявлении на территории Удмуртской Республики еще 14 случаев коронавирусной инфекции.
Моя Удмуртия вчера в 01:05
Общество
Попова рассказала о мутациях коронавируса
Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru вчера в 15:24
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 20 мая в 10:24
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России
Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России.
Lenta.ru вчера в 16:32
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции
Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru 20 мая в 23:53
Политика
Путин: призыв в армию для выпускников школ этого года будет отложен
Призыв в армию выпускников школ 2020 года будет отложен, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 07:40
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
Авто
Renault рассекретил обновленный Kaptur для России
Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка.
Коммерсантъ вчера в 12:50
Общество
В Башкирии в указ о режиме повышенной готовности внесли изменения
Напомним, Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сообщил о предстоящих изменениях в указе о режиме повышенной готовности.
Горобзор.ру вчера в 12:05
Интернет
Роскачество призывает не пользоваться пиратскими интернет-ресурсами
Использование пиратских интернет-ресурсов может привести к утечке личных данных. Об этом говорится в сообщении Роскачества.
Будущее России. Национальные проекты 01:00
Экономика
Новый налоговый режим начнет действовать в Иркутской области с 1 июля
Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начнет действовать на территории Иркутской области с 1 июля, сообщает 21 мая 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 20 мая в 23:59
Шоу-бизнес
Ургант высмеял Собчак, которая ходит «без всего»
News.ru вчера в 21:59
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите на $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
Экономика
Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой
Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:00
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале
В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:02
Происшествия
Жертвами COVID-19 стали ещё трое жителей Забайкалья
Как уже сообщалоИА REGNUM, на утро 21 мая в Забайкальском крае было зарегистрировано 684 лабораторно подтвержденных случая SARS-CoV-2, носителями вируса стали 103 ребёнка.
REGNUM вчера в 23:45