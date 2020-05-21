с чего всё началось

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».

Общество Попова рассказала о мутациях коронавируса Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова. 2

Шоу-бизнес Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку. 5

Экономика Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. 277

Происшествия Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России. 33

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 943

Происшествия Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма. 302

Шоу-бизнес Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями. 7

Общество 22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому 22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России. 47

Интернет Роскачество призывает не пользоваться пиратскими интернет-ресурсами Использование пиратских интернет-ресурсов может привести к утечке личных данных. Об этом говорится в сообщении Роскачества. 1

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 334

Экономика Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК). 1

Армия и оружие Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром. 186