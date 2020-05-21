Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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с чего всё началось
Оценку ущерба, нанесенного провокационным заявлением
, «Роснефть» обосновала тем, что после выхода материала ее акции показывали худшую динамику по сравнению с отраслевым индексом ММВБ «Нефть и газ» (0,4% против 1,5%).
Adindex.ruвчера в 11:43

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Союз журналистов назвал неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК

Ведомостивчера в 21:07

Союз журналистов назвал сумму иска «Роснефти» к РБК неадекватной

Коммерсантъвчера в 17:55

Союз журналистов счел неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК

Эхо Москвывчера в 19:08

СЖР назвал сумму иска «Роснефти» к РБК неадекватной

ТАССвчера в 14:53

Союз журналистов назвал неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК

РБКвчера в 15:47

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей из-за заголовка издания

Дождьвчера в 12:40

«Влиять на цену акций могло все что угодно»: что говорят финансисты о рекордном иске «Роснефти» к РБК

Forbesвчера в 14:47
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 03:01, Ашберн
Шоу-бизнес

Откровенная поза на коленях стала трендом у звезд на карантине

RuNews24.ru вчера в 15:52
Общество

Совфед предлагает ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

Сенатор Анатолий Артамонов выступил с инициативой ввести в стране уголовную ответственность за «серые» зарплаты, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 04:36
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Здоровье

Главврач краевой больницы прокомментировал ситуацию с вахтовиками

7 канал Красноярск 00:16
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Экономика

Решетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень

Основное падение придется на II квартал – ВВП РФ, по оценке министерства, снизится на 9,5% в годовом выражении, в III квартале снижение ожидается на 6,3%, в IV квартале – на 5,2%. Достижение докризисного уровня, по его словам, ожидается в I полугодии 2022 года.
Интерфакс вчера в 17:08
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Происшествия

ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России

Иркутск, 22 мая 2020, 08:59 — REGNUM В Федеральной службе исполнения наказания России по Иркутской области заявили, что сюжет французского телеканала France24 о бунте в ИК №15 в Ангарске направлен на дестабилизацию социальной обстановки в РФ.
REGNUM 01:59
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Здоровье

В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом

Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:46
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Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе

Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
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Общество

Минкульт: зрителей в театрах рассадят в шахматном порядке

Телеканал RTVI 02:31
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Общество

В Минздраве оценили сроки появления вакцины от коронавируса

По словам министра, первые результаты испытаний вакцины станут известны в конце июля.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:44
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Общество

Попова объявила о готовности ряда регионов к третьему этапу снятия мер

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что в некоторых российских регионах уже достигли показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
Радио Sputnik 02:52
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Футбол

Стадион «Сан-Сиро» не признали культурным наследием и разрешили снести

Нева Спорт 02:43
Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
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Политика

Ширвиндт эмоционально объяснил Гордону российскую принадлежность Крыма

Руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт рассказал, почему ему закрыли въезд на Украину и объяснил свою позицию по Крыму.
iReactor вчера в 05:17
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
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Политика

Россия останется участницей Договора по открытому небу

Россия намерена оставаться участницей Договора по открытому небу, пока он в силе.
Известия 02:23
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Наука

С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы

Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications.
Live24 20 мая в 13:10
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Киберспорт

Valve начала рассылать приглашения на бета-тестирование Artifact 2.0

Разработчики из Valve объявили, что начали рассылать приглашения на бета-тестирование обновлённой версии коллекционной карточной игры Artifact.
Игромания.ру 19 мая в 03:00
Общество

Роспотребнадзор отказался от шахматной рассадки пассажиров в самолетах

Роспотребнадзор на фоне критики Минтранса и авиационного сообщества из-за роста цен на билеты и нерентабельности рейсов отказался от строгих норм рассадки авиапассажиров при перелете, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Невские Новости 02:42
Общество

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Энергетика

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
ТАСС вчера в 23:44
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Общество

Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов

Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
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Футбол

«Барселона» в мае хочет объявить о приобретении двух футболистов

«Барселона» хочет закрыть эти трансферы до конца мая, чтобы отсечь потенциальных летних покупателей игроков и избежать возможного аукциона.
ProstoProSport 02:45
Экономика

В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
Газета.Ru вчера в 03:31
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Общество

"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте

Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
РИА Новости вчера в 20:33
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Шоу-бизнес

Киркоров раскрыл детали об умершем с коронавирусом сыне Моргуновой

Народные новости 01:47
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