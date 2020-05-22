Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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Общество
В Гидрометцентре сообщили, что потепление в Москву придет 25 мая
Первые признаки потепления ожидаются в Москве в понедельник.
ТАСС 17:12
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Наука
Ученые обнаружили у человека «ген худобы»
ToDay News Ufa 07:43
Общество
Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику
Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК 07:00
Происшествия
В нацпарке «Земля леопарда» задержали браконьера с винтовкой Мосина
Оперативная группа госинспекторов приморского национального парка «Земля леопарда» задержала вооружённого нарушителя, сообщает сайт заповедника.
Аргументы и Факты вчера в 23:00
Происшествия
Сотрудники скорой помощи заболели коронавирусом на Камчатке
Коронавирус лабораторно подтвержден у 38 сотрудников станции скорой помощи Петропавловске-Камчатском, 18 из них — водители.
EastRussia вчера в 22:26
Технологии
В WhatsApp появится новая функция
В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости вчера в 09:58
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru 12:38
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 13:55
Космос
На МКС опробовали независимую от США российскую систему связи
Российские космонавты на борту Международной космической станции протестировали независимую от США высокоскоростную систему обмена информацией с Землей, сообщил космонавт Александр Скворцов.
РИА Новости 11:14
Происшествия
Названа предварительная причина крушения самолета в Пакистане
Технический сбой или отказ двигателя могли стать причиной крушения самолета в Пакистане, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на местные СМИ.
МИР 24 10:19
Авто
Студия Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 млн рублей
Nissan GT-R50 стоимостью 990 тыс. евро или около 78 млн рублей, студия Italdesign представила сейчас, хотя изначально его показ планировался на отмененный Женевский автосалон.
Tvoe-avto.com 20 мая в 15:00
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
Гаджеты
Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года
Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
3DNews 17:25
Армия и оружие
Генштаб Украины объявил о призыве резервистов
Украинское оборонное ведомство объявило о призыве на военную службу 500 офицеров запаса.
Свободная Пресса вчера в 06:53
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Экономика
В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты
Денежный штраф в размере до 2 млн руб. и лишение свободы сроком до 7 лет за незаконный оборот криптовалют и активов предложили ввести в УК РФ депутаты Госдумы РФ, 21 мая сообщает РБК.
ИА Красная Весна вчера в 03:03
Политика
США внесли в санкционный список 24 китайские организации
Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
Известия 17:20
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 04:29
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
Шоу-бизнес
Дрейк обидел Кайли Дженнер в своем треке после слухов об их романе
Ранее в сети ходили слухи о романе Дженнер с музыкантом - они якобы встречались во время ссоры Кайли с коллегой Дрейка Трэвисом Скоттом, отцом ее ребенка.
Газета.Ru 05:50
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews вчера в 05:05
Футбол
Футбольный клуб «Спартак-Владикавказ» расформируют
ФК «Спартак-Владикавказ» в ближайшее время расформируют, а весь персонал клуба направят в футбольную академию, которая начнет свою работу на базе спортшколы «Барс».
ГТРК Алания 10:04