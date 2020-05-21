Экономика
BFM.ru«Роснефть» потребовала от РБК 43 млрд рублей
«Роснефть» требует через суд взыскать с РБК 43 млрд рублей. Так в компании оценили ущерб репутации от заголовка в одной из статей на сайте агентства. Как сообщили в РБК, они получили исковое заявление «Роснефти» на «рекордную для медиарынка сумму».
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с чего всё началось
«Роснефть» считает, что утверждение РБК «ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО «НК Роснефть» в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации», говорилось в заявлении компании.Forbes10:02
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Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
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Чтобы найти области мозга, которые контролируют кишечник, Стрик и его соавтор Дэвид Левинталь, доктор медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии, гепатологии и питания в Питте, использовали штамм вируса бешенства для отслеживания связей от мозга к желудку.
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В условиях пандемии коронавирусной инфекции и ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с заболеванием, все образовательные учреждения страны были вынуждены перейти на дистанционное обучение.
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Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день. Предварительная дата – 24 июня 2020 года.
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Мосгорсуд 5 июня рассмотрит иск российской компании Ontarget с требованием заблокировать в России сервис YouTube.
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