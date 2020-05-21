с чего всё началось

«Роснефть» требует через суд взыскать с РБК 43 млрд рублей. Так в компании оценили ущерб репутации от заголовка в одной из статей на сайте агентства. Как сообщили в РБК, они получили исковое заявление «Роснефти» на «рекордную для медиарынка сумму».

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 63

Общество В Саратовской области застройщикам по нацпроектам увеличат авансы В Саратовской области строительным организациям, задействованным в реализации национальных проектов и государственных программ, окажут дополнительную поддержку.

Музыка Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса. 3

Общество В Китае объяснили, как защититься от второй волны коронавируса Ученый-инфекционист из КНР Чжан Вэньхун, комментируя опасность второй волны COVID-19, призвал помнить о различных стадиях, которые в настоящее время проходят страны в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 14

Экономика Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков. 61

Общество В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей. 860

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 38

Экономика Дочерним компаниям системообразующих компаний дадут льготные кредиты Документ позволяет дочерним организациям системообразующих организаций претендовать на льготный кредиты.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Наука Установлена связь между мозгом и кишечником Чтобы найти области мозга, которые контролируют кишечник, Стрик и его соавтор Дэвид Левинталь, доктор медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии, гепатологии и питания в Питте, использовали штамм вируса бешенства для отслеживания связей от мозга к желудку. 19

Происшествия В Воронеже за взятку в 1,4 млн задержан сотрудник «Россельхозбанка» Воронеж, 21 мая 2020, 18:08 — REGNUM В Воронежской области при получении взятки задержан сотрудник банка АО «Россельхозбанк» задержан в Воронежской области, сообщили 21 мая в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области. 3

Футбол В РФС назвали возможные даты старта нового сезона РПЛ На брифинге Российского футбольного союза (РФС) были названы даты начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) при условии, что нынешний будет возобновлён.

Экономика Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7% Промышленное производство в апреле, который по всей России был объявлен нерабочим, упало на 6,6% по сравнению с апрелем прошлого года.

Политика Путин назвал провокацией слухи о замене очного обучения дистанционным В условиях пандемии коронавирусной инфекции и ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с заболеванием, все образовательные учреждения страны были вынуждены перейти на дистанционное обучение. 141