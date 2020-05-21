Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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Общество
Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая
Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая, машину можно будет взять в аренду не менее, чем на пять дней.
Известия 12:26
Культура
Руби Роуз отказалась от съемок в новом сезоне «Бэтвумен»
Австралийская актриса и певица Руби Роуз отказалась от участия в сериале «Бэтвумен» через пару дней после финала стартового сезона.
РБК 09:14
Политика
СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу
Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
Армия и оружие
Глава ДНР приказал войскам открывать огонь в ответ на обстрелы ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ войскам народной республики открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны ВСУ.
ФАН 12:44
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Гаджеты
AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре
AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре этого года, сообщает информационный портал DigiTImes со ссылкой на собственные источники.
NewInform 10:36
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Общество
Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ
Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году.
Газета.Ru 07:50
Футбол
«Два спонсора были готовы содержать команду в РПЛ, но». Объясняем на примере «Химок», почему в России так мало частных клубов
Клуб случайно и неожиданно вышел в РПЛ.
Матч ТВ 02:19
Экономика
ОАО РЖД не видит смысла в многоугольности
Монополия планирует возить на восток более рентабельные грузы ОАО РЖД, ожидая падения погрузки на сети по итогам года в 5% и грузооборота на 7%, фиксирует снижение перевозок наиболее массового груза — угля.
Коммерсантъ 12:01
Общество
В Петербурге вуз учит студентов на онлайн-платформе для покера
Онлайн-курсы не заменят очное обучение, полагает он, но настало время издать приказ о порядке зачета периодов обучения в разных вузах, и касаться он должен не только онлайн-курсов.
REGNUM 09:23
Здоровье
Морозов направит 350 млн рублей на поддержку бизнеса
Дополнительные 350 млн рублей будут выделены на поддержку бизнеса и на 300 млн погашены долги перед малым и средним бизнесом до 1 июня.
Ульяновск онлайн 09:15
Общество
В челябинском лесу нашли полсотни правительственных иномарок
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в лесу у озера Смолино уже полгода простаивают более 50 новых автомобилей марки Toyota Camry, принадлежащих региональному правительству.
Челябинск Сегодня 19 мая в 10:29
Общество
СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру 04:53
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале
Как вы знаете, 2 мая наш предыдущий выпуск программы «БесогонТВ» был снят с эфира телеканала «Россия 24».
Завтра.ру 19 мая в 18:13
Здоровье
Коронавирус может проникать в щитовидку и вызывать ее воспаление
Итальянские медики сообщили о первом случае развития тиреоидита — воспаления щитовидной железы, которое было спровоцировано проникновением в нее коронавируса.
Вести.Ru 10:25
Политика
Лукашенко допустил ещё месяц «барахтанья» с коронавирусом в Белоруссии
Александр Лукашенко отметил, что Минск и Витебск, которые первые столкнулись с проблемой, вышли на плато, заболеваемость идёт на спад.
Говорит Москва 07:07
Кино
В Сети появился трейлер фильма HBO о преследовании геев в Чечне
HBO снял документальную ленту о притеснениях за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Чечне.
Росбалт 02:54
Происшествия
В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер
В Бурятии недовольные условиями размещения пациенты в обсерваторе напали на персонал и гоняли медсестер по лесу.
Газета.Ru вчера в 10:23
Путешествия
Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.
News.ru вчера в 14:54
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Политика
Генпрокуратуру Украины обязали начать расследование против Байдена
Офис генерального прокурора Украины решением судьи Печерского районного суда Киева обязан начать досудебное расследование из-за возможного вмешательства в работу экс-генрокурора страны Виктора Шокина.
Известия вчера в 15:51
Игры
Ремейк первой части Mafia будет полностью переведен на русский язык
Разработчики Mafia: Definitive Edition сообщили, что полностью переведут игру на русский язык.
CyberSport.ru 19 мая в 16:00
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об изменении баланса сил в Ливии.
Lenta.ru вчера в 14:22