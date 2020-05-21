с чего всё началось

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».

Армия и оружие Шойгу назвал главную военную угрозу безопасности России Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил о том, что западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности страны. 48

Политика СМИ сообщили о решении США выйти из Договора по открытому небу США 22 мая уведомят Россию о выходе из Договора по открытому небу, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.

Общество Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.

Политика Киев подаст меморандум против России в Международный морской трибунал Украинский МИД намерен подать 22 мая меморандум против Российской Федерации в Международный морской трибунал - в связи с инцидентом в Керченском проливе. 184

Общество В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты Депутаты предлагают ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют. 126

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Авто АвтоВАЗ представит два компакт-кроссовера до 2028 года Российская автомобилестроительная компания АвтоВАЗ намерена вывести на рынок два компакт-кроссовера и новое семейство Lada Granta.

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 29

Общество Собянин назвал позитивной ситуацию с коронавирусом в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин назвал достаточно позитивной ситуацию с коронавирусом в Москве.

Общество Отели и пансионаты на Кубани могут открыться к концу июня «Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все-таки в рамках регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели», — сказал в ходе встречи Вениамин Кондратьев.

Политика Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 23

Политика Захарова раскритиковала американские санкции против Венесуэлы США санкциями против Венесуэлы заблокировали более 116 миллиардов долларов, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Театры Волковский театр Ярославля готовится к сезону отпусков и ремонта О планах на лето и следующий сезон сегодня рассказал художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис.

Шоу-бизнес Разин рассказал о состоянии Моисеева после инсульта Продюсер Андрей Разин сообщил, что известный певец Борис Моисеев так полностью и не оправился после перенесенного инсульта. 7

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 570

Общество Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года. 15