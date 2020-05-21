Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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с чего всё началось
Оценку ущерба, нанесенного провокационным заявлением, «Роснефть» обосновала тем, что после выхода материала ее акции показывали худшую динамику по сравнению с отраслевым индексом ММВБ «Нефть и газ» (0,4% против 1,5%).Adindex.ru11:43
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Общество
От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США
На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.
Online47.ru 18:03
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о кампании дискредитации
Подробностей о ходе расследований пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где были установлены аппараты «Авента-М», пока нет.
BFM.ru вчера в 15:19
Наука
Насекомые по запаху нашли яблоню в виртуальной реальности
N+1 19 мая в 13:04
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам
Российские выпускники узнали точные сроки сдачи госэкзаменов. В четверг, 21 мая, Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам.
Форпост Северо-Запад 12:19
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 14:20
Происшествия
Троих российских полицейских задержали после избиения педофила
Троих сотрудников уголовного розыска задержали в Новгородской области из-за того, что они избили педофила.
Газета.Ru 14:42
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ 19 мая в 18:36
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
Будущее России. Национальные проекты 07:29
Политика
США выходят из Договора по открытому небу
Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, пока «Россия нарушает его», сообщает Reuters.
BFM.ru 14:37
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Политика
В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа.
РИА Новости 13:54
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv вчера в 14:40
Киберспорт
Battle Pass выйдет на следующей неделе
Подтвержденный аккаунт сотрудника Valve под ником cameron_dev сообщил, что Battle Pass 2020 выйдет в «начале следующей недели».
Dota2.ru 15:32
Армия и оружие
Военные ВСУ подорвались на своей мине, один погиб
Луганск, 21 мая 2020, 17:29 — REGNUM Один военнослужащий ВСУ погиб и трое получили ранения, подорвавшись на установленной их сослуживцами мине, сообщает 21 мая «ЛуганскИнформЦентр».
REGNUM 10:29
Кино
Вышел трейлер комикс-боевика с Шарлиз Терон «Старая гвардия»
Прекрасная Шарлиз Терон в очередной раз демонстрирует, чьи в лесу шишки: на YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер фантастического боевика "Старая гвардия" (The Old Guard).
Российская газета 10:04
Кино
Мэрилин из «Брата-2» рассказала, как готовилась к роли
Петербургский дневник 09:19
Политика
Сенаторы США предложили штрафовать Китай из-за Гонконга
Вашингтон, 21 мая 2020, 23:23 — REGNUM Антикитайские штрафные санкции предложили ввести два американских сенатора в отношении структур, который будут участвовать в исполнении Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, пишет 21 мая The Wall Street Journal.
REGNUM 16:23
Армия и оружие
В ЛНР пригрозили Украине вооруженным ответом
Самопровозглашенная Луганская народная республика не собирается и дальше терпеть провокации ВСУ, и готова дать вооруженным формированиям Украины адекватный ответ.
ГЛАС.RU 11:46
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Гаджеты
У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение
Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
iXBT.com вчера в 22:57
Футбол
Геннадий Орлов: «Говорят, дагестанцы сами виноваты. Это верно. Но почему у них не было медобеспечения?»
Интервью экс-тренера «Анжи» Гаджи Гаджиева Нужно говорить правду про Дагестан — Исполком РФС принял верное решение — сезон надо доигрывать, — уверен Орлов.
Спорт-Экспресс 13:00
Общество
Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках
Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
Газета.Ru 17:02
Шоу-бизнес
Кровь не водица: сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
Юлия Высоцкая порадовала фанатов кадрами из семейного архива. На одном из снимков запечатлен сын артистки Петр.
StarHit.ru вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Авто
Новая Toyota Venza стала близнецом кроссовера Harrier
Близнецы Toyota Harrier/Venza построены на модульной платформе GA-K (TNGA), которая лежит в основе всех крупных «Тойот», в том числе Camry и RAV4 нынешних поколений.
Motor 19 мая в 03:41
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит вчера в 11:17
Армия и оружие
США планируют отслеживать гиперзвуковые ракеты при помощи спутников
Российская газета 19 мая в 03:56