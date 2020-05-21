с чего всё началось

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».

Общество От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.

Происшествия Производитель аппаратов ИВЛ заявил о кампании дискредитации Подробностей о ходе расследований пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где были установлены аппараты «Авента-М», пока нет. 444

Кино Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. 345

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам Российские выпускники узнали точные сроки сдачи госэкзаменов. В четверг, 21 мая, Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам. 97

Политика США выходят из Договора по открытому небу Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, пока «Россия нарушает его», сообщает Reuters. 744

Киберспорт Battle Pass выйдет на следующей неделе Подтвержденный аккаунт сотрудника Valve под ником cameron_dev сообщил, что Battle Pass 2020 выйдет в «начале следующей недели».

Политика Сенаторы США предложили штрафовать Китай из-за Гонконга Вашингтон, 21 мая 2020, 23:23 — REGNUM Антикитайские штрафные санкции предложили ввести два американских сенатора в отношении структур, который будут участвовать в исполнении Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, пишет 21 мая The Wall Street Journal. 1

Армия и оружие В ЛНР пригрозили Украине вооруженным ответом Самопровозглашенная Луганская народная республика не собирается и дальше терпеть провокации ВСУ, и готова дать вооруженным формированиям Украины адекватный ответ.

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 9

Общество Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. 105

Авто Новая Toyota Venza стала близнецом кроссовера Harrier Близнецы Toyota Harrier/Venza построены на модульной платформе GA-K (TNGA), которая лежит в основе всех крупных «Тойот», в том числе Camry и RAV4 нынешних поколений. 41