Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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с чего всё началось
Оценку ущерба, нанесенного провокационным заявлением
, «Роснефть» обосновала тем, что после выхода материала ее акции показывали худшую динамику по сравнению с отраслевым индексом ММВБ «Нефть и газ» (0,4% против 1,5%).
Adindex.ru11:43

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Союз журналистов России назвал сумму иска «Роснефти» к РБК неадекватной

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«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в 43 млрд рублей

Ведомости10:06

СЖР назвал сумму иска «Роснефти» к РБК неадекватной

ТАСС14:53

Союз журналистов назвал неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК

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«Влиять на цену акций могло все что угодно»: что говорят финансисты о рекордном иске «Роснефти» к РБК

Forbes14:47

В Союзе журналистов России раскритиковали иск «Роснефти» к РБК на 43 миллиарда рублей

Эхо Москвы17:06
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
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Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

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Троих российских полицейских задержали после избиения педофила

Троих сотрудников уголовного розыска задержали в Новгородской области из-за того, что они избили педофила.
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Кино

Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести

Коммерсантъ 19 мая в 18:36
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Политика

Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным

Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
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Общество

Министр культуры заявила о планах ввести шахматную рассадку в театрах

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Политика

США выходят из Договора по открытому небу

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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
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Политика

В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах

По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа.
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Игры

Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam

Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
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Подтвержденный аккаунт сотрудника Valve под ником cameron_dev сообщил, что Battle Pass 2020 выйдет в «начале следующей недели».
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Армия и оружие

Военные ВСУ подорвались на своей мине, один погиб

Луганск, 21 мая 2020, 17:29 — REGNUM Один военнослужащий ВСУ погиб и трое получили ранения, подорвавшись на установленной их сослуживцами мине, сообщает 21 мая «ЛуганскИнформЦентр».
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Прекрасная Шарлиз Терон в очередной раз демонстрирует, чьи в лесу шишки: на YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер фантастического боевика "Старая гвардия" (The Old Guard).
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Мэрилин из «Брата-2» рассказала, как готовилась к роли

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Сенаторы США предложили штрафовать Китай из-за Гонконга

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Армия и оружие

В ЛНР пригрозили Украине вооруженным ответом

Самопровозглашенная Луганская народная республика не собирается и дальше терпеть провокации ВСУ, и готова дать вооруженным формированиям Украины адекватный ответ.
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение

Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
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Интервью экс-тренера «Анжи» Гаджи Гаджиева Нужно говорить правду про Дагестан — Исполком РФС принял верное решение — сезон надо доигрывать, — уверен Орлов.
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Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках

Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
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Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
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Новая Toyota Venza стала близнецом кроссовера Harrier

Близнецы Toyota Harrier/Venza построены на модульной платформе GA-K (TNGA), которая лежит в основе всех крупных «Тойот», в том числе Camry и RAV4 нынешних поколений.
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Шоу-бизнес

Самойлова требует половину доходов Джигана после развода

Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
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США планируют отслеживать гиперзвуковые ракеты при помощи спутников

Российская газета 19 мая в 03:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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