Экономика
ТАСС«Роснефть» оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей
Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей.
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Оценку ущерба, нанесенного провокационным заявлением, «Роснефть» обосновала тем, что после выхода материала ее акции показывали худшую динамику по сравнению с отраслевым индексом ММВБ «Нефть и газ» (0,4% против 1,5%).Adindex.ru11:43
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Общество
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Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.
ТАСС 07:23
Общество
Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Со следующей недели в Москве начнется первый этап снятия ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Коммерсантъ 12:35
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Армия и оружие
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Политика
Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о сроках выхода США из Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:19
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Хоккей
TSN опубликовал предполагаемый формат возобновления сезона НХЛ
Телекомпания TSN обнародовала предварительный формат проведения плей-офф Национальной хоккейной лиги с участием 24 команд.
Чемпионат 15:33
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor вчера в 16:57
Здоровье
Россиян предупредили о последствиях тяжелой формы коронавируса
Россияне, перенесшие тяжелую форму коронавируса, столкнутся с необходимостью восстанавливать работу легких.
Lenta.ru 14:56
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Мурашко заявил о выплате всех надбавок медикам
Все надбавки медикам за работу с больными COVID-19 выплачены фактически к 15 мая. Об этом сообщил глава минздрава РФ Михаил Мурашко.
БИЗНЕС Online 14:54
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Шоу-бизнес
Гагарина оставит мужа без недвижимости после развода
Совсем недавно стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков решили расторгнуть брак.
НТВ 08:52
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Путин поддержал выдвижение краснодарского губернатора на второй срок
Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вновь баллотироваться на должность главы региона.
Коммерсантъ 10:10
Общество
Пожаловавшуюся на зарплату в 12 тысяч россиянку уволили из больницы
Пожаловавшуюся на зарплату в 12 тысяч россиянку уволили из больницы Сотрудница регистратуры Кировского областного клинико-диагностического центра осталась без работы.
Экспресс газета 14:41
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Экс-министр финансов США Полсон сказал, что угрожает доллару
Полсон сказал, что реально угрожает доллару.
Evo-rus.com 05:26
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Технологии
ZTE и China Unicom анонсировали совместную работу над сетями 6G
В результате производитель электроники и оператор займутся не только разработкой стандартов связи шестого поколения, но еще и будут активно продвигать их интеграцию со спутниковыми сетями, IoT, промышленным Интернетом вещей, а также глобальным Интернетом транспортных средств.
Актуальные Новости вчера в 13:04
Армия и оружие
Госиспытания атомной подлодки «Князь Владимир» завершены
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил государственные испытания в Белом море.
Известия 11:28
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Алина Загитова получила водительское удостоверение
Алина Загитова теперь может именоваться автолюбительницей, имея на это абсолютно все основания.
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В Башкирии внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности
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Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
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Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
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Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны
Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru 04:36
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Пушилин разрешил войскам ДНР отвечать на обстрелы ВСУ
Войскам ДНР отдан приказ открывать ответный огонь.
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