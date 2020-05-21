Экономика

ТАССТАСС«Роснефть» оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей

Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать976
с чего всё началось
Оценку ущерба, нанесенного провокационным заявлением
, «Роснефть» обосновала тем, что после выхода материала ее акции показывали худшую динамику по сравнению с отраслевым индексом ММВБ «Нефть и газ» (0,4% против 1,5%).
Adindex.ru11:43

Подробнее о событии

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

Коммерсантъ09:58

Рекордный иск «Роснефти» из-за заголовка РБК. Что важно знать

РБК15:39

СЖР назвал сумму иска «Роснефти» к РБК неадекватной

ТАСС14:53

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей из-за заголовка издания

Дождь12:40

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в 43 млрд рублей

Ведомости10:06

«Влиять на цену акций могло все что угодно»: что говорят финансисты о рекордном иске «Роснефти» к РБК

Forbes14:47

Роснефть оценила ущерб от заголовка на сайте РБК в 43 миллиарда рублей

Эхо Москвы15:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор назвал ограничения для поездок детей в летние лагеря

РИА Новости 08:16
79
Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru 10:38
1K
Общество

Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня

Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.
ТАСС 07:23
1,5K
Общество

Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве

Со следующей недели в Москве начнется первый этап снятия ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Коммерсантъ 12:35
1,2K
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2,1K
Армия и оружие

В Китае на полигоне заметили необычный танк

Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
5
Общество

Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
124
Политика

Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о сроках выхода США из Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:19
2
Политика

В России возобновили подготовку голосования по конституции

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
36
Общество

Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
3K
Хоккей

TSN опубликовал предполагаемый формат возобновления сезона НХЛ

Телекомпания TSN обнародовала предварительный формат проведения плей-офф Национальной хоккейной лиги с участием 24 команд.
Чемпионат 15:33
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor вчера в 16:57
40
Здоровье

Россиян предупредили о последствиях тяжелой формы коронавируса

Россияне, перенесшие тяжелую форму коронавируса, столкнутся с необходимостью восстанавливать работу легких.
Lenta.ru 14:56
1
Общество

Мурашко заявил о выплате всех надбавок медикам

Все надбавки медикам за работу с больными COVID-19 выплачены фактически к 15 мая. Об этом сообщил глава минздрава РФ Михаил Мурашко.
БИЗНЕС Online 14:54
3
Происшествия

Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот

Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
36
Шоу-бизнес

Гагарина оставит мужа без недвижимости после развода

Совсем недавно стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков решили расторгнуть брак.
НТВ 08:52
15
Политика

Путин поддержал выдвижение краснодарского губернатора на второй срок

Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вновь баллотироваться на должность главы региона.
Коммерсантъ 10:10
113
Общество

Пожаловавшуюся на зарплату в 12 тысяч россиянку уволили из больницы

Пожаловавшуюся на зарплату в 12 тысяч россиянку уволили из больницы Сотрудница регистратуры Кировского областного клинико-диагностического центра осталась без работы.
Экспресс газета 14:41
7
Экономика

Экс-министр финансов США Полсон сказал, что угрожает доллару

Полсон сказал, что реально угрожает доллару.
Evo-rus.com 05:26
45
Шоу-бизнес

Светлана Лобода трогательно поздравила свою младшую дочь с двухлетием

Сегодня младшая дочь Светланы Лободы празднует свой день рождения.
Вокруг ТВ 10:51
Общество

Любимова рассказала, как будет организована работа музеев и театров

ТАСС 15:12
Технологии

ZTE и China Unicom анонсировали совместную работу над сетями 6G

В результате производитель электроники и оператор займутся не только разработкой стандартов связи шестого поколения, но еще и будут активно продвигать их интеграцию со спутниковыми сетями, IoT, промышленным Интернетом вещей, а также глобальным Интернетом транспортных средств.
Актуальные Новости вчера в 13:04
Армия и оружие

Госиспытания атомной подлодки «Князь Владимир» завершены

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил государственные испытания в Белом море.
Известия 11:28
3
Фигурное катание

Алина Загитова получила водительское удостоверение

Алина Загитова теперь может именоваться автолюбительницей, имея на это абсолютно все основания.
Inc-news.ru вчера в 16:34
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко высказал мнение о конкуренции в России

Главный ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 14:51
Общество

В Башкирии внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности

Радий Хабиров предложил правительству внести некоторые изменения в документ и поручил вернуть пожилым людям возможность выезжать в сады.
Kursk.com 12:07
12
Кино

Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II

Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
334
Общество

Глава Алушты извинилась за слова про собак

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
76
Авто

Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны

Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru 04:36
Армия и оружие

Пушилин разрешил войскам ДНР отвечать на обстрелы ВСУ

Войскам ДНР отдан приказ открывать ответный огонь.
ИА Новороссия 15:27
10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное