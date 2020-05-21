с чего всё началось

Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей.

«Роснефть» оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей

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