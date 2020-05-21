с чего всё началось

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».

Общество Сергей Собянин: Каршеринг может возобновить работу в Москве с 25 мая С 25 мая в столице может возобновить работу каршеринг. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

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Общество Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, которая во время работы надела бикини под защитный костюм.

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