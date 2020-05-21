Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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с чего всё началось
«Роснефть» считает, что утверждение РБК «ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО «НК Роснефть» в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации», говорилось в заявлении компании.Forbes10:02
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Сергей Собянин: Каршеринг может возобновить работу в Москве с 25 мая
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Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
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Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
Общество
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Общество
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В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Общество
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:46
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
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Шоу-бизнес
Разин рассказал о состоянии Моисеева после инсульта
Продюсер Андрей Разин сообщил, что известный певец Борис Моисеев так полностью и не оправился после перенесенного инсульта.
Территория новостей 08:55
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Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, которая во время работы надела бикини под защитный костюм.
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Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов.
Коммерсантъ 02:55
Кино
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Петербургский дневник 09:19
Армия и оружие
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В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
Свободная Пресса 09:48
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RT на русском 12:57
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
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РБК вчера в 08:27
Авто
Ателье P-Racing презентовало модель Honda Civic
Специалисты из бразильского тюнинг-ателье P-Racing презентовали свое видение модели Honda Civic.
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Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
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Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
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В «Steam» бесплатно раздают «DayZ»
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Экономика
«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли
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