Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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с чего всё началось
«Роснефть» считает, что утверждение РБК «ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО «НК Роснефть» в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации», говорилось в заявлении компании.Forbes10:02
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СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу
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Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела.
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РИА Новости вчера в 16:57
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На заседании глава региона обратился к жителям Кубани.
КП - Кубань 06:05
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Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
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Российская газета 03:35
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RT на русском 11:23
Происшествия
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Почти все документы оформлялись через личный кабинет налогоплательщика, тем самым удавалось избежать прямых контактов между членами ОПГ и другими участниками преступных схем.
Lenta.ru 11:41
Общество
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Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
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Газета.Ru 12:09
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Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев
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МИР 24 04:06
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Мойка78 вчера в 19:27
Общество
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66.ru 19 мая в 23:10
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Газета.Ru вчера в 06:29
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Культура
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Как вы знаете, 2 мая наш предыдущий выпуск программы «БесогонТВ» был снят с эфира телеканала «Россия 24».
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Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
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Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
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В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Здоровье
В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака
Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo
Вашингтон, 21 мая 2020, 11:03 — REGNUM После многочисленных жалоб со стороны игроков из Doom Eternal уберут защиту Denuvo.
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