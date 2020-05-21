с чего всё началось

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».

Происшествия Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела. 119

Общество Собянин объяснил порядок работы МФЦ Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как будут работать многофункциональные центры, которые возобновят свою деятельность с 25 мая.

Общество Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования. 861

Армия и оружие Минобороны перебросит два мобильных госпиталя на 200 мест в Дагестан Два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест будут переброшены в Дагестан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в республике.

Финансы Курс доллара опустился ниже 71 рубля Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. 113

Общество В России пассажиров самолётов обяжут носить маски и перчатки Росавиация сообщила, что пассажиров самолётов во время полёта обяжут носить маски и перчатки из-за эпидемии коронавируса.

Происшествия В московской налоговой инспекции нашли ОПГ мошенников Почти все документы оформлялись через личный кабинет налогоплательщика, тем самым удавалось избежать прямых контактов между членами ОПГ и другими участниками преступных схем.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,9K

Экономика Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков. 30

Наука Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев Генетики из Института Макса Планка изучили историю племен, проживавших в древности у озера Байкал, и неожиданно обнаружили сильную связь между сибирскими народами и коренными жителями Америки. 23

Здоровье Определена группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса Людям с нарушением обмена веществ член-корреспондент Российской академии наук посоветовала соблюдать режим сна и питания, а также следить за водным балансом и принимать витамины. 317

Общество Медведев раскритиковал самоизоляцию Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village. 117

Общество Ростуризм назвал сроки выхода туристической отрасли из карантина Первый этап выхода из карантинных мер по коронавирусу начнется с 1 июня. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. 437

Футбол Минспорт поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении РПЛ Министерство спорта РФ поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении чемпионата России, сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

Энергетика Российский газ в Турции перестал быть востребованным Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). 594

Политика Зеленский сообщил об отказе России обсуждать вопрос Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос о принадлежности Крыма, однако в России не хотят его обсуждать. 1,1K

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K