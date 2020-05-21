с чего всё началось

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».

Общество Минобрнауки назвало сроки завершения учебного года в вузах Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство планирует завершить учебный год в вузах в первой половине июля 2020 года.

Общество Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм. 5,9K

Кино Вышел трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Старая гвардия» с актрисой Шарлиз Терон в главной роли.

Происшествия В Подмосковье подросток разбился насмерть на отцовской иномарке Прокуратура Московской области начала проверку обстоятельств гибели подростка, который разбился насмерть на угнанной у отца иномарке, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Политика Путин внес в Госдуму поправки к закону об образовании Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу поправки к закону об образовании с целью укрепления воспитательной составляющей. 2

Происшествия Подозреваемый в убийстве бывший украинский министр вышел из СИЗО Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, арестованный по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения залога.

Происшествия Бывший муж Лолиты попал в больницу Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит». 70

Общество Петербуржец на Avito предложил бесплатно отдать своего ребенка Житель Санкт-Петербурга разместил объявление на Avito о том, что готов бесплатно отдать ребенка в другую семью, если она «сделает его счастливым». 18

Политика Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии Минск, 21 мая 2020, 13:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Белоруссии постепенно улучшается, однако расслабляться пока нельзя, заявил президент республики Александр Лукашенко. 10

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 497

Футбол Виллаш-Боаш отказался от предложения возглавить «Ньюкасл» Как сообщает французское издание L'Equipe, главному тренеру "Марселя" Андре Виллаш-Боашу поступило очень выгодное предложение возглавить "Ньюкасл", но португальский специалист его отверг.

Здоровье Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.

Общество Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале". 434

Общество Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут» Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены. 892

Авто Volvo ограничила максимальную скорость автомобилей Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Volvo Cars, каждый автомобиль Volvo теперь имеет специальный «ключ безопасности», позволяющий владельцу дополнительно ограничивать максимальную скорость, например, перед тем, как отдавать машину другим членам семьи или начинающим водителям. 7