Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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с чего всё началось
«Роснефть» считает, что утверждение РБК «ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО «НК Роснефть» в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской федерации», говорилось в заявлении компании.Forbes10:02
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство планирует завершить учебный год в вузах в первой половине июля 2020 года.
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Россия разрабатывает «морского монстра» для охраны Севморпути
Американское издание We Are The Mighty окрестило машину «морским монстром», вспомнив грозное существо из кинематографа, холодную войну и советский экраноплан-ракетоносец «Лунь».
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Вышел трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
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Вести.Ru вчера в 15:25
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Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
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Ведомости вчера в 11:54
Происшествия
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Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, арестованный по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения залога.
Lenta.ru 09:23
Происшествия
Бывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
Общество
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Житель Санкт-Петербурга разместил объявление на Avito о том, что готов бесплатно отдать ребенка в другую семью, если она «сделает его счастливым».
Профиль 07:55
Шоу-бизнес
Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости
Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
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Минск, 21 мая 2020, 13:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Белоруссии постепенно улучшается, однако расслабляться пока нельзя, заявил президент республики Александр Лукашенко.
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Происшествия
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Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Американский самолет доставил в Москву аппараты ИВЛ
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Виллаш-Боаш отказался от предложения возглавить «Ньюкасл»
Как сообщает французское издание L'Equipe, главному тренеру "Марселя" Андре Виллаш-Боашу поступило очень выгодное предложение возглавить "Ньюкасл", но португальский специалист его отверг.
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Общество
ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»
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Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
Общество
Минпросвещения РФ отменило выпускные экзамены для девятиклассников
Выпускники 11 классов начнут сдавать Единые государственные экзамены 29 июня.
NewInform 07:45
Общество
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Ревизор.ру вчера в 03:55
Происшествия
В СК рассказали о деле задержанного депутата Заксобрания Кубани
Российская газета вчера в 12:11
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
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РБК вчера в 03:42
Авто
Volvo ограничила максимальную скорость автомобилей
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HBO выпустит режиссёрскую версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Режиссёрская версия фильма «Лига справедливости» американца Зака Снайдера выйдет в 2021 году. Выпуском займётся стриминговый сервис HBO Max.
News.ru 06:56
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24